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ClockThứ Hai, 12/10/2026 07:43

Hóa Châu đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em

HNN - Từ hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đến kết nối nguồn lực chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hóa Châu đang từng bước đưa hoạt động đồng hành trở thành điểm tựa thiết thực của phụ nữ và trẻ em. Qua đó, nhiều phụ nữ có thêm điều kiện phát triển sinh kế, những em nhỏ khó khăn được tiếp thêm động lực trên hành trình đến trường.

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Hội viên phụ nữ được hỗ trợ vốn vay không lãi suất để phát triển sản xuất. 

Thêm động lực phát triển sinh kế

Khi được Hội LHPN phường Hóa Châu kết nối tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi không lãi suất, chị Bùi Thị Tuyết Mai, tổ dân phố (TDP) Thanh Hà có thêm điều kiện đầu tư cho sản xuất. Bởi với người làm nông như chị Mai, vốn đầu tư cho giống, vật tư và phân bón là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả mỗi mùa vụ.

“Từ nguồn vốn này, tôi mua giống, vật tư, mở rộng diện tích trồng lúa và hoa màu. Bên cạnh đó, tôi còn được hỗ trợ thêm phân bón, giúp giảm một phần chi phí đầu vào. Hiện gia đình tôi làm 9 sào lúa và 1 sào hoa màu. Nhờ có điều kiện đầu tư, chăm sóc tốt hơn, năng suất cây trồng ngày càng được nâng lên, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình”, chị Mai cho biết.

Chị Đào Thị Nở, TDP Thành Trung, là một trong những hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thông qua kênh Hội LHPN phường để mở rộng trồng trọt. Từ nguồn vốn, chị có điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước ổn định sinh kế. Chị Nở thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng rau sạch, an toàn. Hội cũng kết nối, giới thiệu đầu ra cho sản phẩm, giúp chị chủ động hơn trong sản xuất và từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội LHPN phường quản lý nguồn tín dụng chính sách với tổng dư nợ gần 68,98 tỷ đồng, có 1.238 thành viên tham gia. Hội thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn, kiểm tra phương án sản xuất, kinh doanh và mục đích sử dụng vốn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn. Hội cũng đã tổ chức 2 lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP cho 72 hội viên; đồng thời khảo sát nhu cầu, chuẩn bị các điều kiện xây dựng Tổ liên kết sản xuất rau, hướng đến hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, liên kết sản xuất và kết nối tiêu thụ.

Tiếp sức để trẻ em vững bước đến trường

Nhận chiếc xe đạp mới do Hội LHPN phường kết nối nhà tài trợ trao tặng, em Nguyễn Thị Thu Sương không khỏi vui mừng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chiếc xe không chỉ là món quà mà còn là phương tiện giúp hành trình đến trường của em thuận lợi hơn.

Niềm vui giản dị của những em nhỏ được nhận xe đạp, dụng cụ học tập... cũng là động lực để cán bộ hội tiếp tục tìm kiếm, kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nắm bắt hoàn cảnh cụ thể của từng em, hội lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, để mỗi phần quà đến với các em thực sự thiết thực.

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN phường Hóa Châu đã phối hợp, kết nối trao 561 suất quà với tổng kinh phí 467 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho các nhóm liên kết sản xuất trị giá 155 triệu đồng. Hội cũng tiếp tục tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Phan Thị My My, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Hóa Châu cho biết, hội thường xuyên nắm bắt đời sống, tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ và trẻ em, rà soát những trường hợp khó khăn để chủ động kết nối, huy động nguồn lực hỗ trợ. Chúng tôi xác định đồng hành với phụ nữ, trẻ em phải bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực của từng gia đình. Qua đó, không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt mà còn góp phần tạo thêm niềm tin để phụ nữ vươn lên, trẻ em có thêm điều kiện học tập và cộng đồng ngày càng gắn kết.

Bài, ảnh: Thảo Vy
 Từ khóa:
Hóa Châuđồng hànhphụ nữtrẻ em
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