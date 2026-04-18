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ClockThứ Hai, 09/11/2026 05:38

Khám phá Huế qua ống kính những nữ nhiếp ảnh gia

HNN - Từ những ngôi chùa cổ đến rừng ngập mặn Rú Chá, từ cảnh sắc thiên nhiên đến nhịp sống vùng đầm phá, các nữ hội viên Hội Nhiếp ảnh Huế bền bỉ theo đuổi niềm đam mê sáng tác. Qua ống kính, họ lưu giữ những khoảnh khắc bình dị, góp thêm những góc nhìn về cảnh sắc, văn hóa và con người Huế.

Gặp cổ tự Huế trong “Chùa Việt Nam” của Nicolas CornetNguyễn Khoa Huy & những bức ảnh biết kể chuyệnVẻ đẹp Huế qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế Ra mắt bạn đọc cuốn sách ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh quốc tế" Bờ sông xanh

Kiểm tra lại khuôn hình vừa được ghi.  

Tìm vẻ đẹp từ những điều gần gũi

Trước mỗi chuyến đi sáng tác, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (phường Thuận Hóa) đều kiểm tra máy ảnh và các thiết bị cần thiết. Với bà, sự chuẩn bị chu đáo giúp người cầm máy chủ động hơn khi bắt gặp những khoảnh khắc đẹp. Bà ví ống kính như người bạn tri kỷ, đồng hành trên hành trình khám phá và lưu giữ cảnh sắc.

Niềm đam mê nhiếp ảnh của bà bắt đầu từ một lần đến chùa Diệu Đế cùng người bạn từ xa đến thăm Huế. Bắt gặp ánh nắng buổi sớm xuyên qua không gian cây xanh, hoa lá, bà đưa máy lên ghi lại. Khoảnh khắc tưởng chừng tình cờ ấy lại mở ra một sở thích gắn bó với bà đến hôm nay.

Bắt đầu với máy M10, bà Nhàn dần đầu tư thiết bị phù hợp hơn với nhu cầu sáng tác, sau đó chọn máy Canon 6D2. Bà tham gia Hội Nhiếp ảnh Đặng Huy Trứ và Hội Nhiếp ảnh thành phố Huế để học hỏi kinh nghiệm, trao đổi với những người có cùng đam mê. Qua những lần ghi lại hình ảnh các công trình xây dựng, trùng tu tại những ngôi tự viện, bà càng quan tâm đến kiến trúc, cây xanh và hoa lá trong khuôn viên chùa. Những chi tiết tưởng như quen thuộc trở thành đối tượng để bà quan sát, lựa chọn góc chụp và tìm kiếm vẻ đẹp riêng. Bà Nhàn chia sẻ: “Một thoáng bất chợt bắt gặp ánh mặt trời mọc hoặc mặt trời lặn, mình phải bắt ngay khoảnh khắc đó để cho Huế đẹp hơn qua nghệ thuật”.

Nếu bà Thanh Nhàn tìm cảm hứng từ không gian chùa chiền, bà Nguyễn Thị Thanh Nhã lại dành nhiều thời gian khám phá cảnh sắc thiên nhiên. Khoảng 10 năm sau khi nghỉ hưu, bà mới bắt đầu cầm máy. Từ đó, những chuyến đi chụp ảnh trở thành niềm vui, giúp bà quan sát cảnh vật kỹ hơn và lưu giữ những điều mình yêu thích. Có những ngày, bà Nhã bắt đầu hành trình từ 4 giờ sáng để đến các vùng đầm phá khi trời vừa hửng. Ánh sáng, chi tiết và cách sắp xếp các thành phần trong khuôn hình là những điều bà chú ý khi sáng tác. “Ảnh đẹp thì phải có ánh sáng, các chi tiết của ảnh. Quan trọng nhất là bố cục”, bà Nhã nói.

Bà từng đến Mù Cang Chải, đồi chè Long Cốc và những vùng săn mây ở Tây Bắc. Dù vậy, cảnh sắc và di tích lịch sử của Huế vẫn luôn thôi thúc bà tiếp tục khám phá. “Tôi năm nay đã gần 80 tuổi. Vì đã có thời gian xa Huế 27 năm nên tôi yêu Huế vô cùng. Tất cả những góc của Huế tôi đều rất muốn khám phá bằng máy ảnh hay flycam”, bà Nhã tâm sự. Chiếc Sony A6000 cùng ống kính 18 - 105mm theo bà trong những chuyến đi. Không chỉ lưu giữ hình ảnh quê hương cho riêng mình, bà còn muốn chia sẻ cảnh đẹp Huế với bạn bè ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Từ cảnh sắc đến nhịp sống đời thường

Với bà Nguyễn Phúc Thị Xuân Lê, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh thành phố Huế, Rú Chá là điểm đến quen thuộc mỗi mùa thu. Sắc lá chuyển màu, hoa nở giữa khu rừng ngập mặn tạo nên những khung cảnh thu hút người cầm máy. Theo kinh nghiệm của bà, buổi sáng từ 7 đến 8 giờ, đặc biệt vào khoảng giữa tháng 9, là thời điểm thuận lợi để sáng tác. Buổi chiều, từ 16 đến 18 giờ, khi đàn cò trở về hoặc lúc hoàng hôn buông xuống, Rú Chá lại mang một vẻ đẹp khác.

Tuy nhiên, với bà Xuân Lê và các nữ hội viên, những chuyến đi không chỉ nhằm tìm kiếm phong cảnh. Họ còn đến các vùng ven phá để ghi lại sinh hoạt, lao động của cư dân địa phương. Trong những chuyến sáng tác tại đầm Quảng Lợi, nay thuộc xã Đan Điền, bà hướng ống kính đến hình ảnh người dân đánh bắt cá, thả lưới và mưu sinh trên vùng nước. “Nhiều khi đi “săn” ảnh mà gặp quá nhiều khách du lịch, không gặp được người dân địa phương sinh hoạt là xem như thất bại”, bà Xuân Lê  cho biết.

Theo bà Lê, chính hoạt động lao động và sinh hoạt thường ngày góp phần tạo nên nét riêng của vùng đầm phá, nơi cuộc sống người dân gắn bó với sông nước. Vì thế, một khuôn hình không chỉ cần cảnh đẹp mà còn có thể kể câu chuyện về con người, công việc và nhịp sống ở nơi ấy.

Hội Nhiếp ảnh Huế hiện có 8 hội viên nữ. Họ cùng nhau đi sáng tác, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những góc nhìn mới. “Các hội viên nữ của Hội Nhiếp ảnh Huế luôn giữ niềm đam mê với nhiếp ảnh. Nơi nào có cảnh đẹp, chúng tôi lại rủ nhau đến sáng tác. Góc nhìn của phụ nữ thường nhẹ nhàng, sâu lắng lắm. Vì chúng tôi yêu cảnh sắc Huế nên muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp làm kỷ niệm”, bà Xuân Lê bày tỏ.

Bên cạnh những chuyến đi riêng, các hội viên còn tham gia trại sáng tác, triển lãm và giao lưu nhiếp ảnh tại nhiều địa phương. Gần đây, họ tham gia Trại sáng tác ảnh nghệ thuật “Nét đẹp quê hương” sau chuyến sáng tác tại A Lưới. Các hoạt động triển lãm hướng đến dịp kỷ niệm ngày 15/3, gắn với việc tưởng nhớ Đặng Huy Trứ và ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam, cùng “Liên hoan 5 vùng kinh đô”, cũng tạo cơ hội để hội viên giới thiệu tác phẩm, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng góc nhìn.

Từ ánh nắng trong sân chùa đến sắc lá Rú Chá, từ cảnh quan vùng đầm phá đến những khoảnh khắc người dân mưu sinh, mỗi nữ nhiếp ảnh gia có cách riêng để tìm thấy vẻ đẹp của Huế. Những chuyến đi không chỉ lưu lại hình ảnh mà còn giúp họ hiểu thêm về nơi mình gắn bó, qua đó kể những câu chuyện gần gũi về cảnh sắc và đời sống quê hương.

Bài, ảnh: NHẬT LINH
 Từ khóa:
Khám phá Huếống kínhnhiếp ảnh gia
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