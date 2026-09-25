Phát động cuộc thi ảnh “Rú Chá - Sắc màu mùa thu”

Du khách trải nghiệm không gian sông nước giữa rừng ngập mặn Rú Chá, phường Hóa Châu.

Cuộc thi nhận tác phẩm từ 27/9 đến 31/10/2026. Tác phẩm dự thi phải được chụp tại rừng ngập mặn Rú Chá và không gian cảnh quan, đời sống cộng đồng gắn với Rú Chá thuộc phường Hóa Châu. Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm.

Các tác phẩm tập trung vào 5 nhóm chủ đề gồm Rú Chá - Sắc màu thiên nhiên, Rú Chá - Con người và đời sống, Rú Chá - Trải nghiệm du lịch, Rú Chá - Góc nhìn xanh và Rú Chá - Câu chuyện từ một khoảnh khắc. Nội dung phản ánh vẻ đẹp rừng Chá mùa chuyển lá, cảnh quan đầm phá, đời sống người dân, hoạt động sinh kế, trải nghiệm du lịch và các hoạt động bảo vệ môi trường.

Tác phẩm dự thi là ảnh đơn, ảnh màu hoặc đen trắng, không giới hạn thiết bị chụp. Ảnh được phép cắt, cân chỉnh ánh sáng, màu sắc, độ tương phản và độ nét ở mức kỹ thuật thông thường nhưng phải bảo đảm tính trung thực. Ban tổ chức không chấp nhận ảnh được tạo ra hoặc có nội dung chủ yếu được tạo, thay thế, bổ sung bằng trí tuệ nhân tạo, ảnh ghép hoặc chỉnh sửa làm sai lệch hiện thực. Khi được yêu cầu, tác giả phải cung cấp file ảnh gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt 34,5 triệu đồng, cùng giấy chứng nhận và các phần quà, voucher. Các tác phẩm đạt giải và tác phẩm tiêu biểu có thể được lựa chọn trưng bày, phục vụ quảng bá hình ảnh Rú Chá và du lịch Huế.