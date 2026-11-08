Vững vàng giữa đầm phá

Bà Ý cho cá ăn.

Sau khoảng mười phút chạy ghe, bà Ý tắt máy, cập ghe vào khu vực các hồ nuôi giữa đầm. Trước mắt chúng tôi là 4 hồ nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích hơn 2ha, với hệ thống đê, những hàng cọc bê tông cùng lưới bao chắc chắn để bảo vệ cá tôm trong mùa lũ lụt. Khu vực nuôi trồng được trang bị đầy đủ ngư, lưới cụ và các loại máy móc, thiết bị như máy quạt nước, máy sục khí đáy, máy đo độ mặn…, bảo đảm việc nuôi trồng đúng kỹ thuật. Một hồ được sử dụng để ương giống, bảo đảm chủ động nguồn giống trong quá trình sản xuất. Ngoài 4 hồ ương và nuôi xen ghép cua, tôm sú, tôm bạc, tôm thẻ, cá dìa, bà Ý còn có 4 lồng nuôi các loại cá chẻm, hồng mỹ. Bà lựa chọn phương pháp nuôi xen ghép nhằm hạn chế rủi ro dịch bệnh, nâng cao hiệu quả nuôi trồng.

Mỗi vụ bà Ý thả khoảng 5 vạn con tôm, 3 vạn con cá, 5 nghìn con cua. “Giá bán tùy kích thước to nhỏ của sản phẩm. Người ta đến thu mua tại hồ, tôm dao động từ 100 - 150 nghìn đồng/kg; cá dìa dao động từ 120 - 130 nghìn đồng/kg. Mỗi lần xuất bán từ 1 - 2 tấn cá tôm. Vừa rồi tôi mới xuất bán 2 tấn cá”, bà Ý kể. Với phương pháp thu tỉa thả bù, bà Ý có sản phẩm bán liên tục, dòng tiền xoay vòng đều đặn. Lãi ròng hàng trăm triệu đồng mỗi năm, ngoài phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình, xây nhà cửa khang trang, bà Ý còn tích lũy và đầu tư mở rộng sản xuất.

Khi chia sẻ về hành trình vượt khó để phát triển kinh tế, bà Ý nhớ lại: Trước đây gia đình bà sống trên đò, không có nhà, cuộc sống lênh đênh tạm bợ. Thực hiện chủ trương và được sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình bà Ý lên bờ định cư. Tuy đã có nhà, nhưng kinh tế vẫn rất khó khăn, “ăn bữa hôm lo bữa mai”. Sau nhiều đêm trăn trở, vợ chồng bà Ý mạnh dạn quyết định nuôi trồng thủy sản để phát triển kinh tế ổn định, bền vững.

Vợ chồng bà bắt đầu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật, sau đó vay mượn đầu tư 1 hồ nuôi. Mồ hôi công sức của những tháng ngày “bám” hồ bất kể thời gian đã mang lại “quả ngọt”. Nhờ chú trọng các khâu chuẩn bị hồ nuôi, cải tạo môi trường, kỹ thuật chọn giống, thả giống, bố trí mật độ, nguồn thức ăn, điều chỉnh chế độ cho ăn, phòng trừ dịch bệnh và đầu tư đầy đủ các máy móc thiết bị cần thiết, việc nuôi trồng của gia đình bà Ý mang lại hiệu quả cao. Từ 1 hồ ban đầu, gia đình bà Ý mở rộng thành 4 hồ, 4 lồng nuôi; đầu tư hạ tầng, ngư lưới cụ, máy móc với số vốn lên đến hàng tỷ đồng. Do các hồ nằm giữa đầm, vật liệu phải được vận chuyển bằng ghe từ bờ ra, nên việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo càng tốn nhiều công sức, chi phí.

Gần một năm nay, kể từ khi người chồng không may qua đời vì tai nạn, bà Ý vượt qua mất mát, tiếp tục một mình lái ghe đi về giữa đầm phá, chăm sóc các hồ, các lồng cá, duy trì và phát triển sản xuất.

Theo bà Lê Thị Lành, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Vang, bà Ý là tấm gương lan tỏa động lực để hội viên phụ nữ trên địa bàn nỗ lực phát triển kinh tế. Đồng thời, với vai trò tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, bà luôn năng nổ, tận tâm, đồng hành cùng hội viên trong việc tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và sử dụng đồng vốn hiệu quả. Với những đóng góp đó, bà Ý được Chủ tịch UBND xã Phú Vang tặng giấy khen.

Đối với bà Nguyễn Thị Như Ý, hàng chục gia đình hội viên từ hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã xây dựng được những mô hình kinh tế phù hợp, vươn lên có của ăn của để. Cùng với việc 100% hội viên trả nợ ngân hàng đúng hạn, đó chính là “phần thưởng” thiết thực nhất.