Hai bệnh nhân cuối cùng trong vụ nghi ngộ độc tại Công ty Scavi Huế xuất viện

Sức khỏe của hơn 220 bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc đã phục hồi và xuất viện.

Trước đó, từ ngày 11/9, sau khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, 222 công nhân làm việc tại Công ty Scavi Huế được đưa đến Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 để thăm khám, điều trị.

Đến nay, toàn bộ bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe. Nhiều công nhân sau khi ổn định sức khỏe đã trở lại công việc tại nhà máy may. Vụ việc xảy ra tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế, nơi Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp dịch vụ ăn uống cho người lao động. Sau khi xuất hiện các trường hợp có triệu chứng bất thường, số người nhập viện tăng nhanh, từ vài chục trường hợp lên 222 người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế TP. Huế đã cử đoàn công tác phối hợp với Trung tâm Y tế Phong Điền và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, điều tra dịch tễ. Ngành y tế đồng thời lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để phục vụ công tác kiểm nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc và ra văn bản tạm ngưng hoạt động bếp ăn của Công ty TNHH Huế Thành.

Sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc tập thể, Sở Y tế TP. Huế đã thành lập đoàn kiểm tra kiểm tra các bếp ăn tập thể trên địa bàn.

Đến thời điểm hiện tại, ngành y tế thành phố chưa xác định được nguyên nhân vụ việc. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm đã được thu thập để kiểm nghiệm. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm làm cơ sở kết luận và xử lý theo quy định.

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tăng cường truyền thông, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm vệ sinh trong các khâu sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm; thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.