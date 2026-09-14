An toàn thực phẩm từ bếp ăn tập thể

Đoàn kiểm tra Sở Y tế TP. Huế kiểm tra thực phẩm đầu vào tại Công ty TNHH MSV.

Chủ động kiểm soát từ nguồn cung

Theo kế hoạch, từ ngày 14/9 đến 1/10/2026, ngành y tế TP. Huế tiến hành kiểm tra 25 bếp ăn tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Mục tiêu là nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm ATTP, chủ động phòng ngừa nguy cơ, qua đó bảo vệ sức khỏe người lao động, du khách và người dân.

Công ty TNHH MSV, đóng tại Khu Công nghiệp Phú Bài, hiện có hơn 1.000 lao động và tự tổ chức bếp ăn phục vụ NLĐ. Qua kiểm tra của đoàn công tác Sở Y tế TP. Huế, các yêu cầu về ATTP tại bếp ăn của công ty cơ bản được đáp ứng. Đơn vị có hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; công tác test nhanh, lấy mẫu thức ăn, nguyên liệu và sản phẩm phục vụ chế biến được thực hiện theo quy định.

Chị Nguyễn Thị Hà, công nhân Công ty TNHH MSV, đã làm việc tại doanh nghiệp này 4 năm và thường xuyên sử dụng bữa trưa tại nhà ăn công ty cho biết: “Thức ăn khá phong phú, đa dạng. Chúng tôi thường xuyên kiến nghị công ty tăng cường kiểm tra nguồn cung thực phẩm đầu vào, kiểm soát quy trình chế biến với mong muốn thực phẩm đến NLĐ bảo đảm an toàn vì chúng tôi rất lo sợ ngộ độc”, chị Hà chia sẻ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn công tác cũng chỉ ra một số nội dung cần khắc phục tại bếp ăn của doanh nghiệp. Trong đó, nhà kho chứa thực phẩm cần được bố trí cách xa lối đi; tăng cường theo dõi, kiểm soát nhiệt độ mẫu lưu thức ăn; khu vực chế biến phải được giữ sạch sẽ và thường xuyên khử trùng, vệ sinh. Đặc biệt, khu vực chế biến cần bố trí riêng biệt giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm chéo. Công tác lưu mẫu thức ăn cũng phải được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Theo ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc nhà máy Công ty TNHH MSV, ATTP là một trong những vấn đề được đơn vị quan tâm hàng đầu. Doanh nghiệp chú trọng lựa chọn nhà cung cấp, ưu tiên những đơn vị có đầy đủ giấy tờ pháp lý và hồ sơ liên quan đến nguồn gốc thực phẩm.

“Sau khi tiếp nhận, thực phẩm được kiểm tra tại chỗ về hình thức, số lượng, màu sắc, nhãn mác. Nếu phát hiện sản phẩm không bảo đảm yêu cầu, doanh nghiệp sẽ trả lại nhà cung cấp. Trong quá trình chế biến, các khu vực được bố trí riêng biệt nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo; người trực tiếp chế biến cũng được tập huấn về ATTP”, ông Mỹ nhấn mạnh.

Kiểm tra để phòng ngừa nguy cơ

Không chỉ tại các doanh nghiệp sản xuất, công tác kiểm soát ATTP cũng được thực hiện tại các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Tại Khách sạn MidTown, phường Thuận Hóa, bếp ăn có 6 nhân viên, phục vụ buffet sáng và các bữa tiệc. Đơn vị thực hiện lưu mẫu thức ăn trong 24 giờ; nguyên liệu đầu vào được ký hợp đồng với nhà cung cấp có giấy chứng nhận ATTP. Khu vực sơ chế, chế biến được phân chia nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ngành y tế phát hiện một số vấn đề cần khắc phục, đồng thời yêu cầu bổ sung rèm chống muỗi, thường xuyên vệ sinh tường, nền; trang bị nhiệt kế đo nhiệt độ tủ lưu mẫu, dụng cụ lưu mẫu có dung tích theo quy định. Nhiệm vụ quan trọng nữa đó là chưa bảo đảm tách biệt giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến, thiếu nhiệt kế đo độ trong tủ lạnh lưu mẫu... Những yêu cầu này cho thấy công tác kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý sai phạm mà còn giúp các cơ sở nhận diện những nguy cơ có thể bị bỏ sót trong quá trình vận hành bếp ăn hằng ngày.

Ông Lê Hồng Chiến, Bếp trưởng Khách sạn MidTown cho biết, đơn vị chú trọng lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc, nhập hàng từ những nhà cung cấp có hóa đơn. Trong khu vực bếp, các công đoạn sơ chế và chế biến được phân tách; thực phẩm sống và thực phẩm chín được bố trí riêng biệt. Nhân viên bếp được trang bị găng tay, tạp dề và bảo hộ lao động, đồng thời khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần.

Theo bác sĩ Lê Đình Nhân, Trưởng phòng ATTP, Sở Y tế TP. Huế, qua kiểm tra, đoàn tập trung đánh giá thực tế các điều kiện ATTP, từ cơ sở vật chất, kiểm soát nguyên liệu đầu vào, quá trình chế biến đến nhân lực và các điều kiện liên quan. Bởi, nếu các quy trình kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào, nguồn cung thực phẩm đến chế biến món ăn không được giám sát khoa học và thường xuyên, nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm là rất lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe NLĐ cũng như quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Một bữa ăn an toàn không chỉ bảo vệ sức khỏe NLĐ mà còn góp phần duy trì sức khỏe, năng suất lao động và sự ổn định của doanh nghiệp. Khi công tác phòng ngừa được thực hiện ngay từ cơ sở, những nguy cơ mất ATTP có thể được nhận diện và chấn chỉnh sớm. Đây cũng là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe hàng nghìn NLĐ đang sử dụng bữa ăn tập thể mỗi ngày, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sản xuất an toàn, ổn định và bền vững.