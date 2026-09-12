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ClockThứ Bảy, 12/09/2026 19:56

Tạm ngưng bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế để điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm

HNN.VN - Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, đến 19h chiều 12/9, đã có hơn 170 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Trước tình hình này, bếp ăn tập thể do công ty hợp đồng cung cấp suất ăn đã được yêu cầu tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân.

Sức khỏe 155 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm dần hồi phụcLãnh đạo thành phố thăm công nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế Hơn 50 công nhân Công ty Scavi Huế nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Chiều 12/9, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu tạm ngưng hoạt động bếp ăn tập thể do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp suất ăn tại Công ty Scavi Huế đến khi xác định được nguyên nhân khiến hơn 170 công nhân nhập viện sau bữa ăn. Đồng thời, yêu cầu Công ty Scavi Huế phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc.

Đoàn cán bộ Sở Y tế làm việc tại Khoa Bệnh nhiệt đới, BVTW Huế cơ sở 2

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TP. Huế khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và làm rõ nguyên nhân. Cục yêu cầu các cơ sở điều trị tập trung nguồn lực, tích cực điều trị bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Cơ quan này cũng đề nghị tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; đồng thời lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm và công khai kết quả nhằm kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản; thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm.

NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
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