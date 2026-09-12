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ClockChủ Nhật, 13/09/2026 10:09

11 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại Scavi Huế đã xuất viện

HNN.VN - Theo báo cáo từ Sở Y tế TP. Huế, đến 7 giờ ngày 13/9, đã có 11 bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế được xuất viện. Ngành y tế đang tiếp tục tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sức khỏe 181 bệnh nhân còn lại, đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Tạm ngưng bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế để điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm Sức khỏe 155 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm dần hồi phụcLãnh đạo thành phố thăm công nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế

Tư vấn chế độ dinh dưỡng cho các bệnh nhân nghi ngộ độc tại Công ty Scavi Huế

Theo báo cáo của Sở Y tế, sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 về các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, ngành y tế đã nhanh chóng thành lập đoàn công tác phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xác minh, điều tra, lấy mẫu và xử lý tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành.

Tính đến 6 giờ ngày 13/9, có 192 trường hợp đang điều trị tại hai cơ sở y tế. Trong đó, Trung tâm Y tế Phong Điền điều trị 20 bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 tiếp nhận 172 bệnh nhân. Các bệnh nhân có triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn, đi cầu phân lỏng; chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Đến 7h sáng 13/9, có 11 bệnh nhân đã được xuất viện, 181 bệnh nhân tiếp tục được điều trị, theo dõi tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2. Theo đánh giá hiện tại, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị tạm ổn định.

Sở Y tế cho biết đang phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 tập trung nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất trong khám, điều trị, chăm sóc và theo dõi sức khỏe người bệnh. Các cơ sở y tế được yêu cầu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bệnh nhân, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe để phục vụ công tác báo cáo và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Song song với công tác điều trị, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân và xử lý theo đúng quy định. Bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành cũng đã bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

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 Từ khóa:
y tếscavingộ độc
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