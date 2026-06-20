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ClockThứ Ba, 28/07/2026 14:51

Tích cực phòng ngừa sâu bệnh cho cây lúa

HNN - Từ sáng sớm hay lúc chiều muộn, trên những cánh đồng lúa hè thu ở thành phố Huế đã xuất hiện người nông dân bám ruộng. Giữa tiết trời nắng nóng gay gắt, bà con tranh thủ từng khoảng thời gian mát hơn để kiểm tra đồng, phát hiện sâu bệnh và phun thuốc phòng trừ để bảo vệ lúa.

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Nông dân kiểm tra sâu bệnh trên ruộng lúa 

Phát hiện sớm, xử lý kịp thời

Trên cánh đồng ở tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, anh Đặng Duy Trung cẩn thận quan sát từng khóm lúa trước khi đưa máy phun thuốc xuống ruộng. Theo anh Trung, đây là giai đoạn cây lúa rất dễ bị sâu bệnh tấn công. Nắng nóng kéo dài, độ ẩm tăng cao sau những cơn mưa chiều là điều kiện thuận lợi để các đối tượng dịch hại phát sinh và lây lan nhanh.

Dù đã chủ động phòng trừ ngay từ đầu vụ, một số loại sâu bệnh vẫn bắt đầu xuất hiện trên đồng ruộng. Điều khiến người nông dân trăn trở không chỉ là phát hiện sâu bệnh sớm mà còn phải sử dụng thuốc đúng cách, đúng liều lượng để vừa bảo vệ cây lúa, vừa bảo đảm an toàn cho người sản xuất và chất lượng nông sản. Nếu phun không đúng kỹ thuật hoặc không đủ liều lượng, sâu bệnh có thể tiếp tục phát triển, gây thiệt hại trên diện rộng.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Hòa cho biết, ngay từ đầu vụ, hợp tác xã đã thường xuyên thông tin tình hình sâu bệnh, hướng dẫn bà con áp dụng nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gồm đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng liều lượng và đúng cách. Hợp tác xã cũng khuyến cáo nông dân không lạm dụng thuốc hóa học để giảm chi phí sản xuất, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và nâng cao chất lượng hạt gạo.

Vụ hè thu năm 2026, toàn thành phố Huế gieo cấy khoảng 25.008ha lúa. Hiện nay, lúa trà đầu bước vào giai đoạn làm đòng, diện tích còn lại chủ yếu ở thời kỳ đẻ nhánh và sinh trưởng khá tốt. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi đang tạo áp lực lớn đối với công tác bảo vệ đồng ruộng.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Huế, chuột hiện gây hại khoảng 375ha, tỷ lệ phổ biến từ 3 - 5%, có nơi lên đến 10%, tập trung ở các khu vực ven đê, cồn mồ và bờ vùng. Bệnh khô vằn cũng xuất hiện trên khoảng 157ha, tỷ lệ bệnh từ

5 - 10%, có nơi lên tới 20% tại một số địa phương như Hóa Châu, Kim Trà, Phú Hồ, Phú Vang, Hương Thủy và Phú Bài. Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, bọ phấn và nhện gié cũng đã xuất hiện với mật độ thấp nhưng tiềm ẩn nguy cơ gia tăng nếu thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.

Dự báo trong thời gian tới, nắng nóng vẫn duy trì với cường độ cao, xen kẽ các đợt mưa dông vào chiều tối và ban đêm, tạo môi trường thuận lợi cho nhiều đối tượng sinh vật gây hại phát triển mạnh. Đây cũng là thời điểm đòi hỏi các địa phương, hợp tác xã và nông dân phải tăng cường theo dõi đồng ruộng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Hy vọng vụ mùa năng suất

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Huế Nguyễn Xuân Trường cho biết, đơn vị đã đề nghị các phòng chuyên môn, trạm bảo vệ thực vật và hợp tác xã nông nghiệp phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát đồng ruộng, tăng cường điều tra, dự tính, dự báo nhằm phát hiện sớm các đối tượng gây hại, hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp phòng trừ hiệu quả, tránh để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Đối với từng đối tượng gây hại, ngành chuyên môn đều đưa ra giải pháp cụ thể. Với chuột, khuyến khích sử dụng các loại bẫy, bả sinh học hoặc thuốc nằm trong danh mục được phép sử dụng, tuyệt đối không dùng điện để đánh bắt nhằm bảo đảm an toàn. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, rầy, nhện gié hay bệnh khô vằn, việc phòng trừ cần căn cứ vào mật độ gây hại thực tế, chỉ phun thuốc khi đến ngưỡng và lựa chọn đúng loại thuốc theo khuyến cáo.

Ngành nông nghiệp cũng lưu ý nông dân nên phun thuốc vào chiều mát để nâng cao hiệu quả, sử dụng đủ lượng nước thuốc theo quy định, không pha trộn nhiều loại thuốc trong cùng một lần phun. Nếu sau khi phun gặp mưa dông, cần kiểm tra lại đồng ruộng để xử lý bổ sung khi cần thiết. Đồng thời, duy trì mực nước hợp lý trong ruộng từ giai đoạn làm đòng đến khi lúa chín, chỉ tháo cạn nước trước thu hoạch khoảng một tuần nhằm tạo điều kiện cho cây lúa phát triển tốt.

Giữa những ngày hè, hình ảnh người nông dân bám ruộng không chỉ thể hiện sự vất vả của nghề nông mà còn là quyết tâm giữ gìn mùa vàng trước những diễn biến khó lường của thời tiết. Khi người dân chủ động phòng trừ, hợp tác xã sát cánh hướng dẫn và ngành chuyên môn kịp thời dự báo, hỗ trợ kỹ thuật, những cánh đồng lúa hè thu hứa hẹn sẽ có vụ mùa năng suất, an toàn và bội thu.

Bài, ảnh: TRÍ THẾ
 Từ khóa:
tích cựcphòng ngừa sâu bệnhcây lúa
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