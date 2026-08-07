Ngăn dịch Ebola lan rộng, Mỹ thông báo sẽ cấp thêm 242 triệu USD để ứng phó

Tổng Giám đốc WHO họp với các đối tác tại CHDC Congo về công tác chống dịch Ebola. (Ảnh: WHO)

Cùng với chiến dịch tiêm chủng, ACDC mở rộng sử dụng thuốc kháng virus remdesivir.

Theo ACDC, tỷ lệ người chết trong đợt bùng phát Ebola gần đây tại Uganda chỉ khoảng 10%, phần lớn nhờ áp dụng thuốc kháng virus remdesivir trong điều trị. Uganda đã tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch từ giữa tháng 7 sau khi bệnh nhân cuối cùng xuất viện.

Trong chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, dịch Ebola đã vượt ngoài sức ứng phó của các lực lượng chống dịch nước này; kêu gọi các bên liên quan hành động quyết liệt để chống dịch.

Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, dịch bệnh đang lan rộng với tốc độ đáng báo động, với hơn 4.000 ca mắc Ebola, trong đó 1.850 người chết. ACDC cho biết, tình trạng thiếu kinh phí, năng lực điều trị hạn chế, bất ổn an ninh và việc truy vết tiếp xúc chưa đạt yêu cầu đang cản trở nỗ lực kiểm soát dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cấp thêm 242 triệu USD để hỗ trợ ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nâng tổng mức viện trợ trực tiếp của Washington lên 512 triệu USD. Khoản hỗ trợ mới dự tính bảo đảm nguồn lực cho các hoạt động khẩn cấp trong 6 tháng tới.

Giới chức y tế châu Phi kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay hỗ trợ để ngăn chặn đợt bùng phát Ebola được đánh giá là nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong nhiều năm qua.

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