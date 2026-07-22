Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Anh Ed Miliband đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh quan hệ giữa ASEAN và Anh đã có bề dày trong nhiều thập kỷ; việc lập Quan hệ Đối thoại vào 2021 không phải là sự bắt đầu, mà đánh dấu sự chuyển tiếp sang giai đoạn mới với tầm chiến lược và mức thể chế hóa cao hơn.

Bước sang giai đoạn mới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hợp tác ASEAN-Anh cần chuyển trọng tâm từ tăng trưởng sang nâng cao khả năng tự cường, tự chủ, đổi mới sáng tạo trên nền tảng tin cậy ngày càng được củng cố.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường phối hợp chiến lược, cả trong khuôn khổ các cơ chế của ASEAN cũng như các khuôn khổ khu vực và toàn cầu khác, đặc biệt trong năm 2027, khi Việt Nam là chủ nhà của APEC, Singapore là Chủ tịch ASEAN và Anh là Chủ tịch G20. Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh Anh đã hỗ trợ triển khai Lưới điện ASEAN, chuyển đổi năng lượng công bằng, tài chính xanh và phát triển công nghệ năng lượng sạch thế hệ mới, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của khu vực.

Là nước ASEAN đầu tiên có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Anh và trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Anh, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực làm hết sức mình cùng các nước đưa hợp tác ASEAN-Anh sang giai đoạn mới, ngày càng thực chất, hiệu quả và đáp ứng lợi ích thiết thực của người dân.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Ed Miliband khẳng định ASEAN giữ một vị trí trung tâm trong chiến lược của Anh với khu vực; cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, coi ASEAN là một hình mẫu của hợp tác đa phương và mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ hai bên cả về bề rộng và chiều sâu.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng hài lòng ghi nhận quan hệ đối tác ASEAN-Anh sau 5 năm thiết lập đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất. Hai bên đã cơ bản hoàn tất Kế hoạch hành động giai đoạn 2022-2026, với tỷ lệ thực thi đạt 98,9%. Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 6 của ASEAN; trong năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều ước đạt 45,01 tỷ USD, trong khi vốn FDI của Anh vào ASEAN đạt 9,2 tỷ USD.

Anh tích cực tham gia các cơ chế, khuôn khổ hợp tác của ASEAN trên cả 3 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, văn hoá-xã hội; cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Các Bộ trưởng ASEAN đặc biệt đánh giá cao Bộ trưởng Ngoại giao Anh đã chọn việc tham dự các hội nghị của ASEAN là chuyến công du nước ngoài đầu tiên chỉ 48 giờ sau khi nhậm chức, thể hiện mạnh mẽ cam kết của Anh và cá nhân Ngoại trưởng đối với ASEAN và khu vực.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt và nhằm thích ứng với môi trường chiến lược đang thay đổi nhanh chóng, các Bộ trưởng nhất trí cần định hướng phát triển quan hệ ASEAN một cách chiến lược, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trong đó, hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là trụ cột chính, đi đôi với mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, hành động khí hậu, an ninh năng lượng, phát triển nguồn nhân lực, an ninh biển, an ninh mạng và thúc đẩy cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm, dựa trên luật lệ với ASEAN ở vị trí trung tâm.

Theo đó, các Bộ trưởng nhất trí thông qua Kế hoạch hành động ASEAN-Anh giai đoạn 2027-2031 và Tuyên bố chung về Hợp tác trong khuôn khổ Tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), qua đó xác lập khuôn khổ chiến lược cho hợp tác ASEAN-Anh trong giai đoạn tới.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh Ed Miliband. Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Anh thành lập Chính phủ mới và Bộ trưởng Ed Miliband đảm nhiệm cương vị mới; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Anh, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nước điều phối, cùng Anh thúc đẩy quan hệ ASEAN-Anh ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là trong khoa học-công nghệ, kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Ed Miliband đánh giá cao đà phát triển của quan hệ song phương và vai trò chủ động của Việt Nam trên cương vị nước điều phối; nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN và khu vực Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Anh, bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để làm sâu sắc hơn cả quan hệ song phương và hợp tác ASEAN-Anh trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/bo-truong-ngoai-giao-le-hoai-trung-dong-chu-tri-hoi-nghi-bo-truong-ngoai-giao-asean-anh-post977333.html