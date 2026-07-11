Hơn 1.000 người dân vùng cao được khám sức khỏe miễn phí

Lãnh đạo Bộ Y tế và TP. Huế thăm hỏi, động viên cán bộ y tế tham gia khám sức khỏe cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền

Tham dự chương trình có GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, chương trình mang thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, thể hiện quyết tâm của ngành y tế trong việc đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Theo Thứ trưởng, việc khám sức khỏe định kỳ là bước chuyển quan trọng từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, từ phát hiện muộn sang phát hiện sớm và hướng tới quản lý sức khỏe lâu dài cho từng người dân.

Người dân xã Bình Điền được khám sức khỏe miễn phí ngay tại địa phương

Trong khuôn khổ chương trình, 1.000 người dân tại 2 xã Bình Điền và Khe Tre được khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, chụp X-quang phổi và thực hiện các xét nghiệm cần thiết nhằm phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, bệnh lý hô hấp, ung thư vú cùng nhiều yếu tố nguy cơ khác. Bên cạnh hoạt động khám bệnh, Ban Tổ chức còn trao tặng thiết bị y tế cho các cơ sở y tế tuyến cơ sở và nhiều phần quà thiết thực đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Theo đó, chương trình khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí cho người dân được phát động vào ngày 1/7 tại phường Phong Thái, đến nay ngành y tế đã triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (bìa phải) và Giám đốc BVTW Huế Phạm Như Hiệp trao tặng thiết bị y tế cho y tế cơ sở xã Bình Điền và Khe Tre

Kết quả khám sẽ được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử nhằm phục vụ quản lý sức khỏe liên tục, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, TP. Huế sẽ hoàn thành khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1,27 triệu người dân, ưu tiên người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính và đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng đoàn công tác đã tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng đã trao 100 phần quà cho người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại BVTW Huế; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyết tại phường Thanh Thủy và tham dự Lễ khánh thành và bàn giao Nhà nhân ái tại phường Hương Thủy, góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, thể hiện tinh thần trách nhiệm sẻ chia vì cộng đồng của ngành y tế và các đơn vị đồng hành.