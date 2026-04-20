Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế: Đào tạo cao đẳng, đón cơ hội phát triển mới

Sinh viên hệ cao đẳng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ

Đa dạng phương thức tuyển sinh

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế ngày càng gia tăng, việc phát triển hệ đào tạo cao đẳng được xem là hướng đi phù hợp, góp phần bổ sung lực lượng lao động có tay nghề, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của ngành y tế.

Hiện nay, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức đào tạo hệ cao đẳng với 6 ngành gồm: điều dưỡng, hộ sinh, dược, kỹ thuật xét nghiệm y học, y học cổ truyền và chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và xu hướng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Trao đổi về định hướng tuyển sinh, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cho biết, từ năm học 2026 - 2027, hệ cao đẳng được tuyển sinh theo nguyên tắc đa dạng hóa phương thức, song song với việc đảm bảo chất lượng đầu vào. Đối với khối ngành sức khỏe, thí sinh cần đạt điểm trung bình tối thiểu từ 5.0 trở lên, nhằm duy trì nền tảng học lực cần thiết cho quá trình đào tạo.

Các phương thức tuyển sinh được thiết kế linh hoạt, bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét tuyển thẳng. Đồng thời, hệ thống quy đổi điểm, cộng điểm ưu tiên và chuẩn hóa giữa các phương thức được xây dựng chặt chẽ, đảm bảo tính công bằng, minh bạch giữa các nhóm thí sinh.

Điểm mới trong mùa tuyển sinh năm 2026 là việc tăng cường sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT như một tiêu chí quan trọng nhằm nâng cao khả năng phân loại thí sinh. Nhà trường mở rộng các tổ hợp xét tuyển với nhiều môn như toán, ngữ văn, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, tin học… tạo điều kiện để thí sinh lựa chọn tổ hợp phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Đào tạo gắn với nhu cầu xã hội

Theo GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, cùng với công tác tuyển sinh, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đặc biệt chú trọng đến hoạt động hướng nghiệp và truyền thông. Nhà trường tổ chức tư vấn trực tiếp tại các trường THPT, triển khai các ngày hội trải nghiệm, phối hợp với các cơ quan báo chí nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến học sinh và phụ huynh. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyển sinh cũng được chú trọng, cho phép thí sinh đăng ký trực tuyến thông qua cổng thông tin của nhà trường hoặc hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp quy trình trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Sau sáp nhập, nhà trường sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và hệ thống bệnh viện thực hành chuyên sâu. Điều này tạo điều kiện để sinh viên được học tập gắn liền với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp ngay từ sớm, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn khi tốt nghiệp.

Các tiêu chí xét tuyển tiếp tục được giữ ổn định, không hạ chuẩn đầu vào, được chuẩn hóa giữa các phương thức nhằm đảm bảo tính công bằng và chất lượng chung.

Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc tạo cơ hội tiếp cận giáo dục cho thí sinh ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Bên cạnh việc áp dụng đầy đủ các chính sách ưu tiên theo quy định, hình thức đăng ký xét tuyển trực tuyến giúp thí sinh ở vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận thông tin và tham gia xét tuyển.

Sau khi trúng tuyển, sinh viên hệ cao đẳng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như học bổng khuyến khích học tập, chế độ nội trú theo quy định hiện hành, cũng như các chính sách miễn, giảm học phí. Đặc biệt, theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, sinh viên theo học một số ngành đặc thù như điều dưỡng, dược, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học được giảm 70% học phí.

Ngoài ra, hằng năm nhà trường dành khoảng 1.800 suất học bổng với tổng giá trị lên đến 26 tỷ đồng để hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt, hoặc hoàn cảnh khó khăn. Những chính sách này góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện để sinh viên yên tâm học tập và phát triển.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiếp tục định hướng tuyển sinh theo hướng chuẩn hóa, linh hoạt và gắn với nhu cầu xã hội. Nhà trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên tại các thị trường có nhu cầu cao về nhân lực y tế như Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức và Hàn Quốc.