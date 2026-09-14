TP. Huế triển khai chương trình phẫu thuật tạo hình, tái tạo vú sau ung thư

Thăm khám cho bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật

Chương trình diễn ra từ ngày 28/9 đến 3/10, hướng đến hỗ trợ điều trị, tái tạo cho những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật phù hợp. Các nội dung được triển khai gồm tái tạo đầu ti, phẫu thuật phù bạch mạch và cân chỉnh bên vú lành…

Trong ngày đầu tiên, các bệnh nhân được thăm khám và sàng lọc kỹ nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe, qua đó lựa chọn những trường hợp đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật. Theo kế hoạch, chương trình dự kiến khám sàng lọc từ 25 đến 35 bệnh nhân. Sau quá trình đánh giá, khoảng 20-22 trường hợp sẽ được lựa chọn để phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế (15 Hà Nội, phường Thuận Hóa).

Các chuyên gia và bác sĩ trao đổi chuyên môn trước khi phẫu thuật các ca bệnh

Đối tượng của chương trình là những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tạo hình vú hoặc tái tạo vú sau điều trị ung thư. Trong đó, toàn bộ chi phí phẫu thuật đối với các bệnh nhân được lựa chọn đều được miễn phí với giá trị hỗ trợ ước tính từ 50-70 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Chương trình nhằm giúp người bệnh có thêm điều kiện tiếp cận các phương pháp phẫu thuật tạo hình, tái tạo phù hợp nhằm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống sau quá trình điều trị ung thư vú.

Được biết, chương trình được triển khai lần đầu tại TP. Huế vào năm 2015, đến nay, đã tổ chức 12 lần, hỗ trợ cho hơn 200 bệnh nhân. Trước mỗi ca phẫu thuật, người bệnh đều được các bác sĩ thăm khám, tầm soát kỹ để đánh giá tình trạng sức khỏe, bảo đảm an toàn và lựa chọn đúng đối tượng.