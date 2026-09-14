  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 28/09/2026 14:03

TP. Huế triển khai chương trình phẫu thuật tạo hình, tái tạo vú sau ung thư

HNN.VN - Sáng 28/9, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế phối hợp với Tổ chức ReSurge International triển khai chương trình khám sàng lọc, phẫu thuật tạo hình vi phẫu, trong đó có phẫu thuật tạo hình và tái tạo vú cho người bệnh sau điều trị ung thư.

Phẫu thuật dị tật hàm mặt cho 13 bệnh nhânPhẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho bệnh nhân mắc các dị tật vùng hàm mặtBệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật thay khớp gối bản lề thành công cho bệnh nhân 69 tuổi

Thăm khám cho bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật 

Chương trình diễn ra từ ngày 28/9 đến 3/10, hướng đến hỗ trợ điều trị, tái tạo cho những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật phù hợp. Các nội dung được triển khai gồm tái tạo đầu ti, phẫu thuật phù bạch mạch và cân chỉnh bên vú lành…

Trong ngày đầu tiên, các bệnh nhân được thăm khám và sàng lọc kỹ nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe, qua đó lựa chọn những trường hợp đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật. Theo kế hoạch, chương trình dự kiến khám sàng lọc từ 25 đến 35 bệnh nhân. Sau quá trình đánh giá, khoảng 20-22 trường hợp sẽ được lựa chọn để phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế (15 Hà Nội, phường Thuận Hóa).

 Các chuyên gia và bác sĩ trao đổi chuyên môn trước khi phẫu thuật các ca bệnh

Đối tượng của chương trình là những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tạo hình vú hoặc tái tạo vú sau điều trị ung thư. Trong đó, toàn bộ chi phí phẫu thuật đối với các bệnh nhân được lựa chọn đều được miễn phí với giá trị hỗ trợ ước tính từ 50-70 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Chương trình nhằm giúp người bệnh có thêm điều kiện tiếp cận các phương pháp phẫu thuật tạo hình, tái tạo phù hợp nhằm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống sau quá trình điều trị ung thư vú.

Được biết, chương trình được triển khai lần đầu tại TP. Huế vào năm 2015, đến nay, đã tổ chức 12 lần, hỗ trợ cho hơn 200 bệnh nhân. Trước mỗi ca phẫu thuật, người bệnh đều được các bác sĩ thăm khám, tầm soát kỹ để đánh giá tình trạng sức khỏe, bảo đảm an toàn và lựa chọn đúng đối tượng.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
phẫu thuậttạo hìnhung thư
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị ung thư

Sáng 21/8, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức khai mạc Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 14. Hội nghị quy tụ hơn 600 đại biểu, trong đó có hơn 30 chuyên gia, báo cáo viên, giảng viên quốc tế, nhằm trao đổi chuyên môn và cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư.

Cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị ung thư
Gần 50 bệnh nhân được phẫu thuật khe hở môi - vòm miệng

Thông tin từ Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế ngày 17/8 cho biết, trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, nhà trường đã phối hợp với Tổ chức Operation International (OI) - Hoa Kỳ và Tổ chức DCA triển khai chương trình khám sàng lọc, phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân bị khe hở môi - vòm miệng.

Gần 50 bệnh nhân được phẫu thuật khe hở môi - vòm miệng
Công nghệ Coblator giúp người bệnh tai mũi họng hồi phục nhanh sau phẫu thuật

Ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn bằng dao Coblator đang góp phần thay đổi phương pháp điều trị nhiều bệnh lý tai mũi họng. Trường hợp 3 thành viên trong một gia đình cùng được phẫu thuật và xuất viện sau khoảng 24 giờ cho thấy hiệu quả của công nghệ này khi được chỉ định đúng và thực hiện bởi đội ngũ chuyên môn.

Công nghệ Coblator giúp người bệnh tai mũi họng hồi phục nhanh sau phẫu thuật
Nghệ trắng và triển vọng hỗ trợ điều trị ung thư dạ dày

Lần đầu tiên, cao chiết chuẩn hóa từ thân rễ nghệ trắng trồng tại Trà Vinh được chứng minh có khả năng ức chế nhiều dòng tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, đồng thời ít ảnh hưởng đến tế bào bình thường. Kết quả này mở ra triển vọng khai thác dược liệu Việt Nam trong hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư.

Nghệ trắng và triển vọng hỗ trợ điều trị ung thư dạ dày

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top