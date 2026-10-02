Tạo "sức bật" cho doanh nghiệp từ những thay đổi thực chất

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chia sẻ tại diễn đàn.

Khi mục tiêu tăng trưởng được đặt ở mức cao, bài toán không chỉ là huy động nguồn lực mà phải là chuyển hóa nguồn lực thành kết quả thực chất, đây là một trong những vấn đề được đặt ra tại Diễn đàn Kinh tế mới 2026 với chủ đề “Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp”.

Diễn đàn do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì.

Phải "lượng hóa" được đột phá

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ những chủ trương đúng sang đột phá trong thực thi.

Các nghị quyết đã xác định rõ yêu cầu đổi mới phương thức quản lý nhà nước, trong đó chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý theo kết quả đầu ra và chấm dứt tư duy “không quản được thì cấm”.

“Phải thể hiện được kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng bằng việc doanh nghiệp thực tế đã cắt giảm được bao nhiêu ngày chờ đợi thủ tục, bao nhiêu chi phí tuân thủ”, ông Nguyễn Thanh Nghị nêu yêu cầu.

Theo số liệu tại Diễn đàn, GDP quý I/2026 tăng 7,83%, quý II tăng 8,39%, quý III ước tăng 9,95%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%.

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt khoảng 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%; vốn FDI thực hiện 8 tháng đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%, mức cao nhất trong 5 năm qua.

Giải ngân đầu tư công đạt 643 nghìn tỷ đồng, tương đương 62,9% kế hoạch.

Tuy nhiên, sức bật giữa các khu vực và địa phương vẫn có khoảng cách đáng kể. Sau 9 tháng, mới có 12/34 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng GRDP hai con số. Đầu tư tư nhân tăng 14% chưa đạt kỳ vọng; số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 9 giảm 26,3% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước chỉ tăng 6,1%, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,2%.

Diễn đàn Kinh tế mới 2026 với chủ đề “Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp”.

Những con số này cho thấy tăng trưởng chung của nền kinh tế chưa đồng nghĩa với việc sức bật đã lan tỏa đồng đều tới từng địa phương và từng doanh nghiệp. Vì vậy, yêu cầu về thực thi chính sách trở thành một vấn đề trực tiếp của tăng trưởng.

Đây cũng là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 ở mức cao. Theo các trao đổi tại Diễn đàn, nếu muốn đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong cả năm 2026, riêng quý IV nền kinh tế cần tăng 12,5%.

Giải phóng những nguồn lực bị “đóng băng”

Một trong những yêu cầu quan trọng của giai đoạn tăng trưởng mới là tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, thúc đẩy những doanh nghiệp dẫn dắt, liên kết giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, nâng cao vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng và năng lực quản trị, công nghệ.

Thực tế từ hoạt động của các doanh nghiệp FDI cho thấy sự hiện diện của khu vực này cũng đang gắn với những thị trường và không gian phát triển mới tại Việt Nam.

LOTTE Mart Việt Nam, một thương hiệu FDI được vinh danh “Thương hiệu Doanh nghiệp Phát triển ấn tượng 2026”, cho biết 6 tháng đầu năm 2026, mảng "hypermarket" - đại siêu thị tại Việt Nam đạt doanh số 249 tỷ won (4.619 tỷ đồng), tăng 16,5%; lợi nhuận hoạt động đạt 39 tỷ won, tăng 27,8%, đóng góp gần 30% doanh số mảng siêu thị lớn toàn cầu của tập đoàn.

Doanh nghiệp nhìn nhận sự phát triển dài hạn không chỉ nằm ở việc mở rộng hệ thống bán lẻ mà còn ở khả năng gắn hoạt động kinh doanh với các cực tăng trưởng mới và cộng đồng địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội cho các nhà cung cấp Việt Nam và chia sẻ các tiêu chuẩn vận hành xanh.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, đại diện LOTTE Mart Việt Nam cho rằng điều kiện để sự hợp lực giữa khu vực FDI và doanh nghiệp nội địa tạo ra “sức bật” thực sự là xây dựng được niềm tin và mục tiêu chung dài hạn. Việc LOTTE Mart khởi công Dự án Trung tâm thương mại LOTTE Mart Hạ Long tại Quảng Ninh vào tháng 9/2026 được doanh nghiệp xem là một phần trong định hướng đồng hành với các khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch.

Cùng với liên kết doanh nghiệp, việc khơi thông các nguồn lực trong nước cũng là một hướng được đặt ra. Theo trao đổi tại diễn đàn, nhiều nguồn lực hiện vẫn chưa được phát huy đầy đủ, nhất là trong đất đai, các dự án tồn đọng kéo dài và tài sản công chưa được khai thác. Đây được xem là dư địa tăng trưởng đáng kể cả trước mắt và dài hạn.

Tuy nhiên, huy động nguồn lực chỉ là một nửa của bài toán, nửa còn lại là khả năng sử dụng nguồn lực hiệu quả. Đầu tư công cần thực sự trở thành “vốn mồi”, dẫn dắt đầu tư xã hội; nguồn vốn dài hạn chỉ có thể đi vào nền kinh tế khi có những dự án đủ chất lượng.

Các báo cáo thông tin khoảng 8,8% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sản phẩm, dịch vụ; 93,5% khoản vay vẫn đòi hỏi tài sản thế chấp và chỉ 6-8% doanh nghiệp thường xuyên dự đoán được các thay đổi chính sách.

Những con số này cho thấy khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn lớn và sức bật của nền kinh tế cần được nhìn từ những thay đổi cụ thể mà doanh nghiệp có thể cảm nhận được: giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tiếp cận thuận lợi hơn với vốn và thị trường, đồng thời có đủ niềm tin để đầu tư dài hạn.

Đó cũng là thước đo của năng lực thực thi: chính sách chỉ thực sự tạo ra sức bật khi được chuyển hóa thành năng suất, năng lực cạnh tranh và những động lực tăng trưởng mới cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

https://nhandan.vn/tao-suc-bat-cho-doanh-nghiep-tu-nhung-thay-doi-thuc-chat-post992832.html