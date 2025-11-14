  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 14/11/2025 08:27

Cơ hội thúc đẩy thực phẩm và đồ uống Việt Nam vào thị trường Halal

Với gần 300 triệu dân, trong đó phần lớn theo đạo Hồi, Indonesia là thị trường rộng mở cho hàng nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm Halal của Việt Nam.

Du lịch Huế chưa chạm được thị trường HalalDoanh nghiệp Việt xây dựng ‘hộ chiếu xanh’ xuất khẩu vào thị trường HalalKỳ vọng từ thị trường Halal với nông sản ViệtThị trường Halal: Cơ hội gia tăng xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam

 Các gian hàng Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều nhà mua hàng và phân phối sản phẩm. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Ngày 13/11, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế thực phẩm và đồ uống SIAL Interfood 2025 diễn ra tại Jakarta, Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Indonesia đã được tổ chức, mở ra cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và thị trường Halal đầy tiềm năng.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Thị Quyên và Tham tán Thương mại Việt Nam tại Indonesia Phạm Thế Cường cùng nhận định rằng với gần 300 triệu dân, trong đó phần lớn theo đạo Hồi, Indonesia là thị trường rộng mở cho hàng nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm Halal của Việt Nam.

Các hoạt động kết nối trực tiếp sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm và tiếp cận sâu hơn hệ thống phân phối tại Indonesia.

Trong khi đó, bà Damayan Siahaan, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (Kadin) nhận định dù Việt Nam và Indonesia có những điểm tương đồng về sản phẩm và tài nguyên, song điều đó không phải là rào cản mà có thể trở thành nền tảng cho hợp tác bổ trợ.

Bà cho rằng nếu hai nước tăng cường liên kết và cùng xuất khẩu sang các thị trường thứ ba, kim ngạch thương mại song phương hiện đạt khoảng 16 tỷ USD, sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Ở tầm nhìn khu vực, tân Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Tugio đánh giá với dân số gần 700 triệu người, ASEAN là một thị trường khổng lồ mà Indonesia và Việt Nam có thể cùng song hành phát triển.

Ông cho rằng doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng Indonesia như trung tâm chiến lược để mở rộng sang khu vực, trong khi doanh nghiệp Indonesia có thể đến Việt Nam để học hỏi quy trình sản xuất và hợp tác đầu tư, qua đó mở ra nhiều cơ hội mới cho quan hệ kinh tế song phương.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã trực tiếp trao đổi, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác phân phối. Nhiều sản phẩm của Việt Nam như phở ăn liền, càphê, chocolate, hoa quả sấy công nghệ cao… đã thu hút sự quan tâm của đối tác Indonesia, mở ra triển vọng hợp tác trực tiếp và bền vững hơn trong thời gian tới./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
cơ hộithúc đẩythực phẩmđồ uống Việt Namthị trường Halal
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Luật Chuyển đổi số - Cơ hội để Huế phát triển đô thị thông minh bền vững

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Dự thảo Luật Chuyển đổi số là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Đây là đạo luật lần đầu tiên được xây dựng, nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất cho quá trình chuyển đổi số toàn quốc. Thành phố Huế đang hướng tới mô hình đô thị thông minh kiểu mẫu, nên luật này được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, vững chắc và bền vững hơn.

Luật Chuyển đổi số - Cơ hội để Huế phát triển đô thị thông minh bền vững
Hoàn thiện chính sách thúc đẩy du lịch đêm Việt Nam

Ngày 12/11, tại phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo sơ kết, đánh giá tình hình triển khai Đề án “Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm” giai đoạn 2023 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030.

Hoàn thiện chính sách thúc đẩy du lịch đêm Việt Nam
12 công nhân nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm

Chiều 11/11, Trung tâm Y tế Hương Trà tiếp nhận và điều trị cho 12 công nhân của Công ty TNHH JOINTWELL Việt Nam, có trụ sở tại đường CN10, Khu công nghiệp Tứ Hạ, phường Hương Trà, nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại nhà máy.

12 công nhân nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top