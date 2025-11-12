17 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định sức khỏe

Các bác sĩ của TTYT Hương Trà kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân bị ngộ độc

Trước đó, từ 13h - 15h ngày 11/11, Trung tâm Y tế (TTYT) Hương Trà tiếp nhận 13 công nhân với các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, nổi mẩn đỏ, tức ngực, khó thở và đau bụng. Sau đó, thêm 4 trường hợp khác được đưa đến cơ sở y tế, nâng tổng số lên 17 người (16 người điều trị tại TTYT Hương Trà và 1 người tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở II).

17 bệnh nhân nói trên là công nhân của Công ty TNHH Joint Well Việt Nam, ăn trưa tại bếp ăn tập thể của công ty từ 11h30 đến 12h30 cùng ngày. Thực đơn gồm cơm trắng, cá ngừ chiên, củ cải kho tôm, trứng gà đổ chả và canh cải nấu tôm. Khoảng 1 tiếng sau bữa ăn, các công nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường và được công ty hỗ trợ sơ cứu, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị N., trú tại phường Phong Thái, là bệnh nhân nhập viện vào tối 11/11, chia sẻ: “Sau bữa ăn trưa, tôi bị nổi mẩn đỏ, nôn ói, người kiệt sức. Sau ba ngày điều trị, sức khỏe đã ổn định, không còn triệu chứng ban đầu nên cảm thấy yên tâm hơn.”

Nhận được thông tin, Sở Y tế TP. Huế đã cử đoàn công tác phối hợp với TTYT Hương Trà, UBND và Trạm Y tế phường Hương Trà xác minh, điều tra, lấy mẫu thực phẩm lưu của bữa trưa ngày 11/11 và mẫu bệnh phẩm xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Đoàn cũng kiểm tra toàn bộ quy trình chế biến, điều kiện vệ sinh và bảo quản thực phẩm tại bếp ăn công ty.

Đoàn công tác của Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Joint Well Việt Nam

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết: “Hiện các bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi. Bếp ăn tập thể của công ty do Hộ kinh doanh Hoàng Thị Mỹ Lệ phụ trách, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp ngày 12/12/2023. Chúng tôi yêu cầu TTYT Hương Trà tiếp tục giám sát, hướng dẫn công nhân theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau vụ việc.”

Ngày 12/11, Cục ATTP (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế TP. Huế khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc, tập trung nguồn lực điều trị, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Cục cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm quy định về kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu.

BSCKI. Ngô Văn Vinh, Phó Giám đốc TTYT Hương Trà thông tin thêm: “Bên cạnh điều trị, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền ATTP tại các bếp ăn tập thể, trường học, doanh nghiệp; tập huấn cho đội ngũ cấp dưỡng và kiểm tra đầu vào thực phẩm để phòng ngừa sự cố tương tự.”

Theo Sở Y tế TP. Huế, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân. Ngành y tế khuyến cáo các đơn vị có bếp ăn tập thể cần tuyệt đối tuân thủ quy định về ATTP, đảm bảo nguồn nguyên liệu rõ ràng, chế biến hợp vệ sinh, tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người lao động.