Tổng thống Putin chính thức phản hồi đề xuất hòa bình mới cho Ukraine của Mỹ

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 21/11, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu trong cuộc họp với Hội đồng An ninh của Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin cho biết kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine của Mỹ chính là phiên bản cập nhật của đề xuất được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8.

Tổng thống Putin nói: “Trong quá trình thảo luận, phía Mỹ yêu cầu chúng tôi đưa ra một số nhượng bộ nhất định”, đồng thời nhắc lại rằng tại Anchorage, Moskva đã xác nhận sự đồng ý với các đề xuất hòa bình. Tuy nhiên, sau cuộc hội đàm ở Alaska, phía Mỹ đã tạm dừng vì Ukraine bác bỏ kế hoạch của Tổng thống Trump.

Tổng thống Putin cho biết Moskva đã nhận được văn bản kế hoạch mới của Tổng thống Trump, nhưng vẫn chưa thảo luận “chi tiết” về nó.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh: “Tôi tin rằng nó cũng có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng”.

Về phía Ukraine, vào ngày 20/11, Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Mỹ đã chuyển cho Kiev một bản dự thảo mới, song không tiết lộ nội dung, chỉ nói rằng Kiev sẵn sàng thảo luận cùng tuyên bố “theo đánh giá của phía Mỹ”, kế hoạch “có thể giúp khôi phục ngoại giao”.

Theo RT, bản dự thảo kế hoạch hoà bình cho Ukraine gồm 28 điểm mà truyền thông phương Tây đưa tin rầm rộ mấy ngày qua, xây dựng với sự phối hợp của Moskva, được cho là sẽ yêu cầu Ukraine rút khỏi những khu vực thuộc các vùng lãnh thổ ở Donbass đã sáp nhập vào Liên bang Nga vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, cắt giảm ít nhất một nửa quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, yêu cầu Ukraine bàn giao một số vũ khí và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận áp lực ngoại giao đang gia tăng lên Ukraine, gọi giai đoạn hiện tại là “một trong những thời khắc khó khăn nhất” của đất nước.

Tuy không trực tiếp nhắc đến bản đề xuất của Mỹ, nhưng ông Zelensky mô tả tình hình là “phức tạp” và lưu ý nguy cơ gây tổn hại đến các mối quan hệ chiến lược quan trọng.

“Ukraine có thể sớm phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn. Hoặc là đánh mất phẩm giá, hoặc là đối mặt với nguy cơ mất đi một đối tác then chốt. Hoặc là 28 điểm đầy phức tạp, hoặc là mùa đông khắc nghiệt nhất cùng những rủi ro kéo theo”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh lập trường của Ukraine sẽ dựa trên ưu tiên của đất nước và các cuộc đối thoại đang diễn ra với những đồng minh chủ chốt.

“Lợi ích quốc gia của Ukraine phải được cân nhắc. Chúng tôi sẽ theo đuổi đối thoại bình tĩnh với Mỹ và tất cả các đối tác. Sẽ có một quá trình tìm kiếm giải pháp mang tính xây dựng với đối tác chính của chúng ta”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng kêu gọi sự đoàn kết trong nước và nâng cao hiệu quả quản trị, kêu gọi các nghị sĩ và quan chức gác lại bất đồng và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.

“Chúng ta cần tự chấn chỉnh, chấm dứt tranh cãi, chấm dứt các trò chơi chính trị. Nhà nước phải vận hành. Quốc hội của một đất nước đang chiến tranh phải làm việc trong sự đoàn kết. Chính phủ phải hoạt động hiệu quả”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo hãng Reuters (Anh), Mỹ đã đe dọa cắt nguồn cung cấp tình báo và vũ khí cho Ukraine nhằm gây áp lực buộc nước này chấp nhận kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất

Reuters đưa tin này dựa trên trích dẫn hai nguồn thạo tin.

Một trong các nguồn nói với hãng Reuters rằng Washington muốn Kiev ký vào khuôn khổ thỏa thuận trước thứ Năm tuần tới (27/11). Trước đó, chính quyền Trump cũng từng dùng lời đe dọa tương tự để buộc Ukraine ký thỏa thuận về đất hiếm.

Phái đoàn Ukraine tại Liên hợp quốc đã bác bỏ một số điểm quan trọng trong kế hoạch này. Phó đại diện thường trực Khristina Gayovyshyn khẳng định Kiev sẽ không bao giờ công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào từng thuộc Ukraine là một phần của Liên bang Nga.

Bà Gayovyshyn cũng nhấn mạnh Ukraine sẽ không chấp nhận hạn chế năng lực quân sự hay từ bỏ quyền gia nhập các khối quân sự. Tuy nhiên, bà Gayovyshyn cũng tái khẳng định chính phủ sẵn sàng thảo luận các điều khoản của bản dự thảo.