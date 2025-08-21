Đại hội lần thứ III Hội Ung thư TP. Huế: Đồng hành cùng bệnh nhân, nâng tầm y tế địa phương

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài; lãnh đạo Hội Ung thư Việt Nam, Sở Y tế TP. Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cùng đông đảo hội viên. Sự kiện không chỉ đánh giá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ II mà còn xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược cho chặng đường phát triển mới, khẳng định vai trò quan trọng của Hội trong công tác phòng chống và điều trị ung thư.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, Hội Ung thư TP. Huế vẫn nỗ lực vươn lên, ghi dấu nhiều thành tựu đáng kể. Trong đó, Hội đã tổ chức tư vấn, sinh hoạt chuyên đề và duy trì câu lạc bộ bệnh nhân ung thư định kỳ hàng tháng, giúp hàng nghìn bệnh nhân được tiếp cận kiến thức y khoa chính thống, đồng thời chia sẻ, nâng cao tinh thần trong quá trình điều trị.

Đặc biệt, hoạt động khám sàng lọc cho hơn 3.500 người dân trên địa bàn và triển khai mô hình chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân giai đoạn cuối đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần giảm gánh nặng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh và gia đình. Ngoài ra, Hội phối hợp cùng các cơ sở y tế ứng dụng nhiều kỹ thuật điều trị ung thư tiên tiến như xạ trị VMAT, IMRT, IGRT, SBRT, phẫu thuật nội soi, ghép tế bào gốc, liệu pháp miễn dịch và điều trị đích. Đây đều là những kỹ thuật hiện đại, bắt kịp xu hướng y học thế giới, mở ra nhiều cơ hội sống cho bệnh nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài trao bằng khen của UBND thành phố cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Hội Ung thư TP. Huế

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Ung thư TP. Huế đề ra những định hướng chiến lược, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đồng hành cùng bệnh nhân và góp phần nâng tầm y tế địa phương. Trong đó, Hội nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, đó là kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, mở rộng mạng lưới cộng đồng nhằm tăng tính lan tỏa; đẩy mạnh truyền thông và giáo dục sức khỏe, xây dựng fanpage, website chính thức và biên soạn các tài liệu dễ hiểu để người dân dễ tiếp cận kiến thức; thí điểm thành lập Trung tâm Giáo dục và Tư vấn cộng đồng về ung thư, đào tạo tình nguyện viên, đồng thời triển khai phần mềm hỗ trợ chăm sóc và theo dõi điều trị. Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội, xây dựng Quỹ “Vì bệnh nhân ung thư” nhằm hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo tính bền vững của hoạt động thiện nguyện…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài đánh giá cao những thành quả mà Hội Ung thư TP. Huế đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông cho rằng, dù còn nhiều khó khăn nhưng Hội đã thu hút và duy trì hơn 230 hội viên chính thức, tổ chức sinh hoạt định kỳ, khẳng định vị trí, vai trò trong đời sống xã hội và y tế thành phố. Đặc biệt, các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân như tư vấn chuyên đề hằng tháng, duy trì nhóm hỗ trợ, khám sàng lọc và chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân giai đoạn cuối đều rất nhân văn, góp phần động viên tinh thần, giảm bớt gánh nặng cho gia đình người bệnh.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030

“Trong bối cảnh bệnh ung thư ngày càng phức tạp, số ca mắc và tử vong có xu hướng tăng, nhiệm vụ đặt ra cho công tác phòng chống ung thư của thành phố là rất nặng nề. Tôi đề nghị Hội Ung thư TP. Huế tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, phối hợp báo chí xây dựng các chương trình giáo dục sức khỏe dễ tiếp cận. Đồng thời, cần đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân; sớm xây dựng và vận hành Trung tâm giáo dục - tư vấn bệnh nhân ung thư cộng đồng, cũng như triển khai các phần mềm hỗ trợ điều trị”, ông Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.

Dịp này, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa III gồm 28 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Trong đó, GS.TS.BS. Phạm Như Hiệp tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội.