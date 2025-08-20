Hội nghị Thalassemia Quốc tế lần thứ nhất tại Huế

Các đại biểu tặng quà cho bệnh nhân Thalassemia

Tham dự hội nghị có GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế; các chuyên gia từ DKMS (Đức), Bệnh viện St. Jude Children’s Research Hospital (Mỹ), Philippines, Chile, Singapore…, cùng đại diện nhiều bệnh viện lớn trên cả nước. Sự kiện được xem là diễn đàn khoa học uy tín nhằm chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực huyết học - ghép tủy.

Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh) là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 2.000 - 2.500 trẻ mắc thể nặng. Bệnh nhân phải truyền máu và thải sắt suốt đời, gây nhiều biến chứng tim, gan, thận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần, đồng thời là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Lấy mẫu HLA cho bệnh nhân và người thân để xây dựng ngân hàng dữ liệu người hiến tủy tại BVTW Huế

Tại hội nghị, các chuyên gia trong và ngoài nước đã thảo luận nhiều vấn đề: tổng quan tình hình Thalassemia tại Việt Nam và khu vực, tiến bộ trong ghép tế bào gốc, quản lý biến chứng sau ghép, chi phí điều trị ở các nước thu nhập trung bình, cũng như triển vọng của liệu pháp gen và ứng dụng công nghệ trong quản lý bệnh nhân. Đồng thời, bệnh viện phối hợp DKMS tổ chức lấy mẫu HLA cho 220 bệnh nhân và người thân, xây dựng ngân hàng dữ liệu người hiến tủy, mở rộng cơ hội ghép cho nhiều bệnh nhân.

Hội nghị không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về Thalassemia - căn bệnh có thể điều trị hiệu quả nếu được ghép tủy kịp thời. Thành công này khẳng định năng lực chuyên môn của BVTW Huế, đưa y học Việt Nam tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế.