  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 21/08/2025 10:47

Hội nghị Thalassemia Quốc tế lần thứ nhất tại Huế

HNN.VN - Hoạt động trên được Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 13 diễn ra từ ngày 20 - 23/8.

Ký kết hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi sốKhai trương Phòng Tiêm chủng dịch vụ tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2Hiến giọt máu đào, trao thêm sự sống

Các đại biểu tặng quà cho bệnh nhân Thalassemia 

Tham dự hội nghị có GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế; các chuyên gia từ DKMS (Đức), Bệnh viện St. Jude Children’s Research Hospital (Mỹ), Philippines, Chile, Singapore…, cùng đại diện nhiều bệnh viện lớn trên cả nước. Sự kiện được xem là diễn đàn khoa học uy tín nhằm chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực huyết học - ghép tủy.

Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh) là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 2.000 - 2.500 trẻ mắc thể nặng. Bệnh nhân phải truyền máu và thải sắt suốt đời, gây nhiều biến chứng tim, gan, thận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần, đồng thời là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Lấy mẫu HLA cho bệnh nhân và người thân để xây dựng ngân hàng dữ liệu người hiến tủy tại BVTW Huế 

Tại hội nghị, các chuyên gia trong và ngoài nước đã thảo luận nhiều vấn đề: tổng quan tình hình Thalassemia tại Việt Nam và khu vực, tiến bộ trong ghép tế bào gốc, quản lý biến chứng sau ghép, chi phí điều trị ở các nước thu nhập trung bình, cũng như triển vọng của liệu pháp gen và ứng dụng công nghệ trong quản lý bệnh nhân. Đồng thời, bệnh viện phối hợp DKMS tổ chức lấy mẫu HLA cho 220 bệnh nhân và người thân, xây dựng ngân hàng dữ liệu người hiến tủy, mở rộng cơ hội ghép cho nhiều bệnh nhân.

Hội nghị không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về Thalassemia - căn bệnh có thể điều trị hiệu quả nếu được ghép tủy kịp thời. Thành công này khẳng định năng lực chuyên môn của BVTW Huế, đưa y học Việt Nam tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
bệnh việnhội nghịthalassemia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuẩn bị lộ trình phổ cập trẻ 3 - 5 tuổi

Bảo đảm an toàn thể chất và tinh thần cho trẻ; chuẩn bị lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi; chuẩn bị điều kiện triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới từ năm 2026 - 2027… là những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhấn mạnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non (GDMN) sáng 20/8.

Chuẩn bị lộ trình phổ cập trẻ 3 - 5 tuổi
Ký kết hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 19/8, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế và Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức lễ ký kết hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tham dự có Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Nguyễn Xuân Sơn; GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế cùng lãnh đạo hai đơn vị.

Ký kết hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Khai trương Phòng Tiêm chủng dịch vụ tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Sáng 19/8, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cơ sở 2 tổ chức lễ khai trương Phòng Tiêm chủng dịch vụ tại khuôn viên bệnh viện. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe dự phòng cho người dân.

Khai trương Phòng Tiêm chủng dịch vụ tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top