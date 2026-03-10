Chuyển đổi tư duy từ “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe”

Bệnh viện đầu tư hệ thống trang thiết bị tiên tiến, như máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 hiện đại hàng đầu thế giới.

Theo mô hình quốc tế, một hệ thống y tế hoàn chỉnh gồm ba trụ cột: phòng bệnh, điều trị và phục hồi chức năng. Các chuyên gia cho biết, hiện Việt Nam làm rất tốt ở điều trị, nhưng phòng bệnh và phục hồi chức năng chưa tương xứng. Vì thế, một số cơ sở y tế, đặc biệt y tế tư nhân đang tập trung vào việc triển khai mô hình y tế tích hợp.

Mô hình này hướng tới việc giảm thiểu việc người bệnh phải đến trực tiếp bệnh viện. Thay vào đó là chăm sóc sức khỏe ngay từ nhà. Khi đó, họ không còn đơn thuần là “bệnh nhân” hay “khách hàng”, mà là người dân được cung cấp dịch vụ y tế tận nơi. Đây là một thay đổi rất lớn trong tư duy, hướng tới chăm sóc sức khỏe sớm và toàn diện, thay vì chỉ chữa bệnh khi đã có bệnh.

Chia sẻ về việc là cơ sở y tế đầu tiên triển khai y tế tích hợp, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Quốc Hưng - Giám đốc bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 cho biết, mô hình này tích hợp đồng bộ và tại chỗ việc điều trị-phục hồi-an dưỡng, chuyển từ “chữa bệnh đơn thuần” sang “chăm sóc toàn diện”, thiết lập chuẩn mực hoàn toàn mới trong lĩnh vực y tế chất lượng cao tại Việt Nam.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, người bệnh có thể tiếp cận một hệ sinh thái khép kín từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên bệnh viện. Trong đó, khu an dưỡng được thiết kế theo chuẩn “resort chăm sóc sức khỏe” đẳng cấp quốc tế, với 18 căn biệt thự tổng thống, vừa bảo đảm riêng tư, yên tĩnh và theo dõi y khoa 24/7; vừa cung cấp chế độ dinh dưỡng và chăm sóc cá thể hóa cho từng khách hàng.

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo hướng hiện đại hóa chẩn đoán và điều trị. Hệ thống cộng hưởng từ thế hệ mới giúp rút ngắn thời gian chụp, giảm tiếng ồn và nâng cao chất lượng hình ảnh, hỗ trợ phát hiện sớm nhiều bệnh lý phức tạp. Máy CT 512 lát cắt cho phép quét toàn thân trong vài giây, đặc biệt hiệu quả trong chẩn đoán tim mạch.

Các thiết bị X-quang, nhũ ảnh và siêu âm thế hệ mới hỗ trợ tầm soát bệnh, trong đó có ung thư vú, với độ chính xác cao hơn. Khu phẫu thuật gồm 4 phòng mổ cùng trung tâm tiệt khuẩn công nghệ cao, bảo đảm an toàn cho người bệnh. Khu phục hồi chức năng được trang bị hệ thống hỗ trợ vận động, giúp người bệnh sớm quay lại sinh hoạt bình thường.

Chia sẻ thêm về cá thể hóa điều trị, bác sĩ Hưng cho biết, trước đây, sinh viên y khoa được đào tạo theo các “mô hình chuẩn” của bệnh lý, thì thực tế lâm sàng lại cho thấy mỗi người bệnh là một trường hợp riêng biệt.

Ông dẫn chứng: Thí dụ với bệnh viêm ruột thừa, ở người bình thường, đau ở hố chậu phải. Nhưng ở phụ nữ mang thai, tử cung đẩy ruột lên cao, nên vị trí đau lại khác. Còn ở trẻ em thì không hợp tác, triệu chứng lại càng khó đánh giá. Không chỉ vậy, trong điều trị ung thư hay giảm đau sau mổ, sự khác biệt giữa các cá nhân càng rõ rệt.

Chính vì vậy, y học hiện đại không còn đi theo “công thức chung”, mà hướng tới lựa chọn phương án phù hợp nhất cho từng người bệnh tại từng thời điểm.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Quốc Hưng, ở nhiều nước phát triển, hệ thống bác sĩ gia đình đã tồn tại hàng chục năm và đóng vai trò “cửa ngõ” của hệ thống y tế. Người dân không đến thẳng bệnh viện mà được bác sĩ gia đình thăm khám, theo dõi, phân loại và chuyển tuyến khi cần thiết.

“Muốn giảm tải bệnh viện và chăm sóc sức khỏe hiệu quả, phải có hệ thống bác sĩ gia đình. Không thể đợi đến khi có bệnh mới vào viện”, ông nhấn mạnh.

Trong bức tranh chuyển dịch sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, y học gia đình được xem là một mảnh ghép quan trọng nhưng còn chưa phát triển tương xứng tại Việt Nam. Điểm đặc biệt của mô hình này là không chỉ chăm sóc từng cá nhân, mà quản lý sức khỏe theo cả hộ gia đình.

Bên cạnh đó, việc xây dựng dữ liệu sức khỏe cộng đồng cũng là nền tảng để triển khai y học gia đình. Khi có dữ liệu, hệ thống y tế có thể phân loại dân cư theo độ tuổi, nguy cơ bệnh tật và nhu cầu chăm sóc, từ đó phân bổ nguồn lực phù hợp. Đây là một hướng đi mà Vinmec Ocean Park 2 đang triển khai để giúp người dân được phòng bệnh từ sớm, từ xa.

Sự xuất hiện của các tổ hợp y tế khép kín được xem là bước đi cụ thể hóa lộ trình phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025-2027. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, lĩnh vực này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

