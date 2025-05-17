Tháo nút thắt tạm ứng viện phí

Bộ phận tiếp nhận và thanh toán viện phí tại Trung tâm Y tế Phú Vang (ảnh minh họa). Ảnh: Minh Trí

Lâu nay, việc người dân xếp hàng chờ khám bệnh là hình ảnh rất quen thuộc tại các bệnh viện, nhất là ở những bệnh viện thuộc tuyến cuối. Tâm lý khi đi viện ai cũng mong được khám sớm, điều trị kịp thời nhưng thực tế muốn sớm cũng phải lần lượt xếp hàng theo quy định. Từng phải đi viện nhiều lần, tôi hiểu và thấm thía nỗi niềm đó, đôi khi cảm thấy bực bội và mất bình tĩnh.

Thực tế cho thấy, có nhiều khâu người bệnh phải xếp hàng và chờ khi vào viện, từ việc lấy số khám bệnh để vào những phòng khám phù hợp, thực hiện các xét nghiệm rồi chờ nhận kết quả (có trường hợp phải làm đến 5 - 7 xét nghiệm là chuyện bình thường) và còn có tình trạng xếp hàng nộp tạm ứng hoặc chờ hoàn ứng viện phí. Nỗi lo xếp hàng tạm ứng viện phí, đặc biệt với bệnh nhân có bảo hiểm y tế (BHYT), không chỉ gây mệt mỏi mà còn tạo áp lực tài chính, làm chậm trễ quá trình điều trị, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hành vi lừa đảo khi chờ đợi.

Thời gian qua, mặc dù Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy định nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, quy định người bệnh có BHYT không phải tạm ứng viện phí và cải tiến quy trình khám bệnh, song thực tế, đa số người bệnh, kể cả người có thẻ BHYT vẫn phải tạm ứng tiền khi điều trị.

Đối với người bệnh nội trú, trong một đợt điều trị có thể phải nộp viện phí nhiều lần, gây không ít phiền hà. Đặc biệt, với những trường hợp điều trị có chi phí lớn, áp lực tài chính càng trở nên rõ rệt. Ví như, một ca phẫu thuật có thể lên tới vài chục triệu đồng; các can thiệp tim mạch hay đột quỵ, như đặt stent có thể lên tới vài trăm triệu đồng. Không ít trường hợp người bệnh có tiền trong tài khoản ngân hàng nhưng vẫn gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục xác nhận giao dịch để thanh toán viện phí, khiến quá trình điều trị thêm áp lực.

Được triển khai thí điểm tại 15 bệnh viện trên toàn quốc, Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí đóng vai trò trung gian kết nối giữa bệnh viện, người dân và ngân hàng nhằm giải quyết nút thắt trong khâu thanh toán viện phí. Thay vì phải xếp hàng nộp tiền cọc (tạm ứng) trước khi nhập viện và chờ đợi để nhận lại tiền thừa (hoàn ứng) khi ra viện, người bệnh chỉ cần đăng ký bảo lãnh ngay tại khâu tiếp đón. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân không cần nộp thêm bất kỳ khoản phí nào. Khi xuất viện, hệ thống sẽ tự động đối soát chi phí thực tế và hoàn trả ngay phần tiền còn dư trong tài khoản.

Nếu người bệnh đã được người thân hoặc doanh nghiệp đăng ký hạn mức bảo lãnh từ trước, hệ thống sẽ xác thực thông tin và ngân hàng tự động phong tỏa số tiền tương ứng. Giải pháp mới cũng cho phép một người đứng ra bảo lãnh tài chính cho nhiều người thân. Tính năng này đặc biệt hữu ích với người cao tuổi không rành công nghệ hoặc các trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Các doanh nghiệp có thể sử dụng cơ chế này như một chính sách phúc lợi, đăng ký bảo lãnh viện phí trực tiếp cho nhân viên.

Về phía các bệnh viện tham gia thí điểm, hệ thống giúp giảm khoảng 30% thời gian xử lý giao dịch, rút ngắn quy trình tạm ứng - hoàn ứng, giảm khối lượng công việc cho bộ phận thu ngân, kế toán. Quy trình thanh toán được tự động hóa, hạn chế sai sót, hệ thống vận hành ổn định và không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn, đồng thời góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của bệnh viện.

Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí là nền tảng mở, cho phép sự tham gia của tất cả các ngân hàng. Khi cổng được vận hành, bất kỳ ai có tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm hoặc thẻ tín dụng đều có thể đăng ký tham gia và bảo lãnh cho người khác.

Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh, trong giai đoạn thí điểm, Ngân hàng SHB cung cấp hạ tầng tài chính, hỗ trợ phong tỏa và giải tỏa tiền tự động. Bộ Y tế sẽ mở rộng cho tất cả các ngân hàng cùng tham gia, xem đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số y tế, hướng tới mô hình "bệnh viện không tiền mặt", lấy người bệnh làm trung tâm.

Theo đại diện các bệnh viện và các trung tâm y tế trên địa bàn TP. Huế, việc chính thức đưa vào vận hành Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí là một giải pháp số hóa quan trọng của ngành y tế, hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, nâng cao trải nghiệm của người dân khi khám, chữa bệnh. Riêng ở TP. Huế, trước mắt các trung tâm y tế, các bệnh viện đang đẩy mạnh chuyển đổi số để triển khai hoạt động này theo lộ trình.