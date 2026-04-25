Siết chặt bếp ăn tập thể, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Phân chia thức ăn cho người lao động tại bếp ăn Công ty Scavi Huế

Những chuyển biến tích cực

Tại Trường Mầm non 2 (phường Phú Xuân), công tác bảo đảm ATTP luôn được nhà trường chú trọng, gắn liền với chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Năm học 2025 - 2026, nhà trường tổ chức ăn bán trú cho 100% trong tổng số gần 500 trẻ. Bếp ăn tập thể của trường được thiết kế theo quy trình một chiều, đảm bảo các khâu từ tiếp nhận, sơ chế, chế biến đến phân chia thức ăn và vệ sinh dụng cụ. Thực phẩm đầu vào có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm tra chặt chẽ, lưu mẫu 24 giờ theo quy định.

Cô Nguyễn Cao Tâm Uyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non 2 cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP, thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như kiểm tra nội bộ định kỳ, tập huấn kiến thức cho nhân viên và phối hợp với phụ huynh trong giám sát. Nhờ đó, trong nhiều năm liền, nhà trường không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, nhận thức của cán bộ, giáo viên và phụ huynh ngày càng được nâng cao.

Không chỉ ở trường học, tại các doanh nghiệp, bếp ăn tập thể cũng đang được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp. Tại Công ty Scavi Huế - nơi phục vụ hơn 7.000 lao động mỗi ngày, hệ thống kiểm soát ATTP được thiết lập nhiều lớp, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến và phục vụ.

Bà Nguyễn Việt Hà, đại diện Công ty cho biết, đơn vị triển khai nghiêm túc quy trình “kiểm thực 3 bước” gồm kiểm tra đầu vào, giám sát chế biến và kiểm tra trước khi ăn kết hợp lưu mẫu. Bên cạnh đó là hệ thống giám sát độc lập, camera theo dõi và đánh giá định kỳ nhằm đảm bảo mỗi suất ăn đều có thể truy xuất nguồn gốc và đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Siết chặt quản lý, nâng cao trách nhiệm

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, thực tế cho thấy công tác bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể vẫn còn những hạn chế. Tại Trường Mầm non 2, một số trang thiết bị đã xuống cấp, cần được đầu tư thay thế; một bộ phận nhân viên chưa đạt chuẩn trình độ theo quy định. Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố do hạn chế về mặt bằng, nhân viên làm theo giờ trong khi số lượng khách ra vào hằng ngày đông nên chưa đảm bảo các điều kiện trong chế biến và phân chia sản phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Phó Trưởng phòng ATTP, Sở Y tế TP. Huế Lê Viết Thận cho biết, qua kiểm tra thực tế tại một số cơ sở trên địa bàn, việc bố trí khu vực chế biến chưa thực sự tách biệt, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo. Hồ sơ nguồn gốc thực phẩm còn lỏng, cần siết chặt chứng từ hàng ngày và nguồn cung cấp đạt chuẩn. Đáng chú ý dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố - nơi có số lượng cơ sở lớn vẫn là “điểm nóng” do điều kiện vệ sinh chưa đồng đều, khó kiểm soát.

Trước thực trạng trên, ngành y tế TP. Huế đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về lựa chọn, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, tập trung vào các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt ở cấp cơ sở; tăng cường giám sát nguy cơ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ATTP.

Ở góc độ quản lý nhà nước, lãnh đạo TP. Huế yêu cầu các cấp, ngành tăng cường trách nhiệm, coi ATTP là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Phát biểu tại hội nghị triển khai “Tháng hành động vì ATTP năm 2026”, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành ATTP thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác ATTP tại địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành từ thành phố đến cơ sở, kết hợp tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm nhằm tạo chuyển biến thực chất. Đồng thời, khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, góp phần hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm sạch, minh bạch.

Song song với công tác kiểm tra, giám sát, việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chủ cơ sở, người chế biến và người tiêu dùng cũng được xác định là yếu tố then chốt, góp phần xây dựng môi trường thực phẩm an toàn, bền vững, vì sức khỏe cộng đồng.