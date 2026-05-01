Giúp tuyến dưới nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế vừa phê duyệt đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030 với sự tham gia của 54 “hạt nhân” và khoảng 200 bệnh viện vệ tinh. Việc triển khai đề án góp phần nâng cao toàn diện năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: Mục tiêu quan trọng nhất của đề án là phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh trở thành cấu phần quan trọng của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh quốc gia, góp phần nâng cao toàn diện năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cùng đó, bảo đảm người dân địa phương được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, kịp thời và thuận tiện ngay gần nơi cư trú; thu hẹp khoảng cách về chất lượng giữa các vùng, miền và giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật; tổ chức hợp lý việc chuyển cấp chuyên môn, giảm quá tải bền vững cho bệnh viện cấp trên; thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và khám bệnh, chữa bệnh từ xa, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu lực, hiệu quả và phát triển bền vững.

Các đơn vị được chọn là bệnh viện vệ tinh là các cơ sở y tế, trung tâm y tế ở các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, có khoảng cách địa lý lớn so với bệnh viện “hạt nhân” nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân tại địa phương.

Đồng thời, là cơ sở có nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý, nhu cầu về đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật; có tỷ lệ chuyển cấp chuyên môn kỹ thuật cao trong lĩnh vực chuyên khoa đăng ký; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực phù hợp để tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao hoặc có cam kết và lộ trình cụ thể về việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và có kế hoạch đào tạo, bố trí nhân lực ổn định để tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao… 

Một trong những điểm nhấn quan trọng của đề án là cơ chế “hồi chuyển có hướng dẫn”.

Theo đó, bệnh viện “hạt nhân” chuyển người bệnh đã ổn định về bệnh viện vệ tinh để tiếp tục điều trị, kèm theo phác đồ và hướng dẫn chi tiết. Bệnh viện vệ tinh tiếp nhận và thực hiện điều trị dưới sự giám sát, hội chẩn từ xa của bệnh viện tuyến trên qua nền tảng số.

Đáng chú ý, đề án xác định công nghệ thông tin là “xương sống” cho sự kết nối khi tất cả bệnh viện tham gia sẽ triển khai hệ thống hỗ trợ chuyên môn từ xa (Telehealth), bao gồm đào tạo trực tuyến và hội chẩn liên cấp; tất cả cán bộ y tế tại bệnh viện vệ tinh sẽ được đào tạo, bồi dưỡng để làm chủ các gói kỹ thuật được chuyển giao, bảo đảm các kỹ thuật này được duy trì thực hiện thường quy và an toàn.

Điều này mở ra khả năng người bệnh ở tuyến tỉnh vẫn được tiếp cận ý kiến chuyên gia tuyến trung ương mà không cần di chuyển. Các quyết định điều trị vì thế cũng sẽ nhanh hơn, chính xác hơn và giảm rủi ro.

Bên cạnh cơ sở công lập, đề án cũng mở rộng sự tham gia của cả bệnh viện tư nhân, giúp người dân được hưởng lợi từ sự cạnh tranh lành mạnh về dịch vụ giữa các bệnh viện.

Bên cạnh đó, đề án cũng gắn chặt việc chuyển giao kỹ thuật với cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế, các bệnh viện vệ tinh phải được bảo đảm chi trả khi thực hiện kỹ thuật mới, tránh tình trạng “có kỹ thuật nhưng không dám làm” vì thiếu nguồn tài chính.

Có 54 bệnh viện đầu ngành (Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức, K, Trung ương Huế, Chợ Rẫy, Nhi Trung ương, Từ Dũ…) được chỉ định làm “hạt nhân” trong việc chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vệ tinh gồm 19 chuyên ngành ung bướu, ngoại chấn thương, gây mê hồi sức, tim mạch, cấp cứu, hồi sức-chống độc, đột quỵ, hô hấp, sản khoa, nhi khoa...

Đề án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2026-2028, ưu tiên phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh ở các chuyên khoa có tỷ lệ cao về chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gánh nặng bệnh tật lớn hoặc có nhu cầu cấp thiết tại các địa phương; trong đó tập trung các nội dung đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trọng điểm; ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hệ thống khám, chữa bệnh từ xa; tăng cường năng lực quản trị và chuyển đổi số bệnh viện.

Giai đoạn 2028-2030, tổng kết, nhân rộng các mô hình hiệu quả và xây dựng mạng lưới gắn kết toàn diện trên cả nước.

https://nhandan.vn/giup-tuyen-duoi-nang-cao-nang-luc-kham-benh-chua-benh-post959686.html

Theo nhandan.vn
