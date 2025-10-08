  • Huế ngày nay Online
Số ca nhiễm cúm mùa tại Nhật Bản tăng 7 tuần liên tiếp

ClockChủ Nhật, 12/10/2025 15:19
Số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 10/10 cho thấy số ca nhiễm cúm mùa tại Nhật Bản đã tăng 7 tuần liên tiếp, khiến nhiều địa phương phải ban bố dịch cúm mùa sớm hơn 4-5 tuần so với năm ngoái.

 Nhiều trường học phải tạm thời đóng cửa do dịch cúm lây lan diện rộng. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tính đến ngày 5/10, Nhật Bản đã ghi nhận 6.013 ca mắc cúm mùa tại các cơ sở y tế trên toàn quốc, tương đương tỷ lệ 1,56 ca mắc/cơ sở, tăng gấp rưỡi so với mức 1,04 vào tuần trước.

Như vậy, số ca mắc cúm mùa ở quốc gia Đông Bắc Á này đã tăng liên tục trong 7 tuần liên tiếp và từ tuần trước, con số này đã vượt mức tiêu chuẩn là 1 ca mắc/cơ sở, cho thấy Nhật Bản đã chính thức bước vào mùa dịch cúm trên toàn quốc.

Xét theo địa phương, tỉnh Okinawa có số ca mắc cúm mùa cao nhất với tỷ lệ 12,18 ca/cơ sở, trong khi thủ đô Tokyo ghi nhận tỷ lệ 3,3 ca/cơ sở, tỉnh Miyazaki là 2,89 ca/cơ sở và nhiều địa phương khác cũng đang có tỷ lệ ca mắc tăng dần.

Tính đến ngày 5/10, đã có 209 cơ sở giáo dục gồm nhà trẻ, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông từng phải tạm thời đóng cửa do dịch cúm lây lan diện rộng.

Tại thủ đô Tokyo, dịch cúm mùa đã khởi phát từ nửa cuối tháng 9 khi số ca mắc cúm mùa trong tuần từ 22-28/9 là 1,96 ca/cơ sở, sớm hơn 1 tháng so với năm ngoái.

Theo Tiến sỹ Takeshi Terashima của Bệnh viện Đa khoa Ichikawa, Đại học Nha khoa Tokyo, có hai yếu tố chính khiến dịch cúm mùa tại Nhật Bản bùng phát sớm hơn. Thứ nhất là nắng nóng kéo dài. Mùa Hè vừa qua tại Nhật Bản đã ghi nhận những đợt nắng nóng kỷ lục là môi trường thuận lợi cho virus phát triển và lây lan.

Đặc biệt là khi nhiệt độ cao thì xu hướng chung là sẽ có nhiều không gian kín để phù hợp với sử dụng điều hòa không khí nên càng gia tăng nguy cơ lây nhiễm virus.

Yếu tố thứ hai là sự gia tăng số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản. Ngoài việc nhiều khách du lịch đến Nhật Bản thì Triển lãm quốc tế Osaka-Kansai cũng thu hút một lượng lớn du khách nước ngoài đến tham quan.

Trong số đó, nhiều người đến từ các quốc gia có khí hậu nóng ẩm, nơi dịch cúm diễn ra ngay cả trong mùa Hè và mang theo virus cúm đến Nhật Bản.

Các chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản khuyến cáo người dân nên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cúm mùa cơ bản như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang ở nơi đông người và tiêm vaccine phòng bệnh.

Tại Nhật Bản, nhiều sơ sở y tế đã cung cấp dịch vụ tiêm vaccine phòng cúm mùa từ 1/10 và kháng thể sẽ được sản sinh sau khoảng 2 tuần kể từ sau khi tiêm./.

Theo vietnamplus.vn
