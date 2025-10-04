Cập nhật hướng tiếp cận mới trong điều trị bệnh người cao tuổi

Lãnh đạo Hội Lão Khoa Việt Nam tặng hoa chúc mừng hội nghị

Hội nghị lần này thu hút sự tham gia của hơn 200 chuyên gia, bác sĩ và sinh viên y khoa đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Nhiều báo cáo chuyên sâu đã giới thiệu các hướng tiếp cận mới trong điều trị bệnh NCT, như: đánh giá lão khoa toàn diện bằng mô hình CFCN; can thiệp suy yếu dựa trên bằng chứng; vai trò của chủng ngừa người lớn trong chiến lược chăm sóc thời kỳ già hóa; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc dài hạn.

Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc, đến năm 2050, thế giới sẽ có hơn 1,5 tỷ người trên 65 tuổi, chiếm 16% dân số toàn cầu. Ở Việt Nam, tỷ lệ NCT dự kiến tăng từ 12% hiện nay lên 28% vào năm 2050. Tình trạng này đặt ra thách thức lớn cho hệ thống y tế khi NCT phải đối mặt với nhiều bệnh lý mạn tính, cần được chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Các chuyên đề như kiểm soát huyết áp cá thể hóa, điều trị suy tim, loãng xương, đái tháo đường tuýp 2, hội chứng tim - thận - gan - chuyển hóa… cũng được trình bày với những cập nhật khoa học mới. Trong lĩnh vực chăm sóc, hội nghị giới thiệu mô hình Kaigo của Nhật Bản, các phương pháp dưỡng sinh, y học cổ truyền và phục hồi chức năng giúp NCT duy trì sức khỏe bền vững.

Cùng với hội nghị, BVTW Huế còn tổ chức Câu lạc bộ bệnh nhân cao tuổi, với gần 200 bệnh nhân và thân nhân được tư vấn, khám sức khỏe, đo đường huyết, khám mắt miễn phí - hoạt động thường xuyên của Khoa Nội Tổng hợp - Lão khoa và Trung tâm Mắt của bệnh viện.