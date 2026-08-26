Bệnh sốt xuất huyết gia tăng nhanh, bước vào giai đoạn đỉnh dịch

Số ca mắc sốt xuất huyết liên tục gia tăng, bước vào giai đoạn đỉnh dịch.

Số ca mắc sốt xuất huyết liên tục gia tăng, bước vào giai đoạn đỉnh dịch

Theo số liệu tổng hợp của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, tính đến giữa tháng 8/2026, cả nước đã ghi nhận hơn 78 nghìn trường hợp mắc sốt xuất huyết, 13 trường hợp tử vong. So cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng khoảng 1,2 lần. Ở những thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai… có số ca mắc rất cao và liên tục gia tăng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã ghi nhận gần 26 nghìn trường hợp mắc sốt xuất huyết. Riêng tuần 34, thành phố ghi nhận 1.250 ca mắc, tăng 10,5% so với trung bình 4 tuần trước. Sốt xuất huyết gia tăng ở cả trẻ nhỏ, người trưởng thành, người cao tuổi và phụ nữ mang thai, trong đó có những ca bệnh khá nặng.

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Đồng Nai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 7.521 ca, 5 trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 8, ghi nhận, 2.429 ca sốt xuất huyết, 2 ca tử vong, tăng gần 39% so với tháng trước.

Một số tỉnh, thành phố cũng có số ca mắc cao như Hà Nội, Đắk Lắk, Gia Lai… Các chuyên gia y tế khuyến cáo, từ tháng 8 đến tháng 11, sốt xuất huyết sẽ bước vào giai đoạn đỉnh dịch với số ca mắc sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống sốt xuất huyết

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động thu dung, phân luồng, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến phù hợp, kịp thời, hạn chế tối đa biến chứng và tử vong. Các đơn vị phải bảo đảm thuốc, trang thiết bị, đặc biệt là dịch truyền, máu và các chế phẩm máu phục vụ chẩn đoán, điều trị, cấp cứu; đồng thời tăng cường tập huấn chuyên môn và hội chẩn liên tuyến đối với các trường hợp nặng.

Ngành y tế đề nghị các địa phương giám sát công tác phòng, chống dịch tại địa bàn, bao gồm điều tra dịch tễ, giám sát vector truyền bệnh, giám sát huyết thanh và virus Dengue; đồng thời hỗ trợ rà soát ca bệnh tại cộng đồng, các bệnh viện, phòng khám và đánh giá hiệu quả xử lý ổ dịch, đánh giá đúng nguy cơ để triển khai biện pháp xử lý phù hợp.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan. Mỗi gia đình cần chủ động đậy kín dụng cụ chứa nước, loại bỏ phế liệu đọng nước để diệt lăng quăng, bọ gậy, kết hợp các biện pháp phòng, chống muỗi.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người hay phát ban, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và hướng dẫn điều trị, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc tại nhà.

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