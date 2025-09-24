Xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh

Bệnh viện Phục hồi chức năng là cơ sở y tế đầu tiên trên địa bàn TP. Huế công bố triển khai thành công bệnh án điện tử (Trong ảnh: Nhân viên y tế BV Phục hồi chức năng thao tác nghiệp vụ trên máy tính)

Người bệnh hưởng lợi, bác sĩ thuận tiện

Ngày 22/8, Bệnh viện Phục hồi chức năng TP. Huế tổ chức lễ công bố triển khai thành công hồ sơ bệnh án điện tử (BAĐT). Đây là cơ sở y tế đầu tiên trên địa bàn áp dụng thành công, được công nhận trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Thành công này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình 100% bệnh viện công lập tại TP. Huế chuyển đổi hoàn toàn sang BAĐT, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn “bệnh án giấy” từ ngày 1/10.

Bà Nguyễn Thị Lý (xã Phú Lộc, TP. Huế) khám bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP. Huế chia sẻ: “Trước đây mỗi lần đi khám mang theo lỉnh kỉnh hồ sơ, nhiều khi thất lạc, phiền toái lắm. Nay chỉ cần mang căn cước công dân là bác sĩ đã mở ra hồ sơ trên máy thông tin đầy đủ, thật sự tiện lợi hơn nhiều”.

Theo Ths.BS. Nguyễn Khoa Nguyên, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng, từ tháng 6/2021, bệnh viện bắt đầu số hóa hồ sơ bệnh án. Ban đầu, dữ liệu vẫn phải in ra giấy, nhưng đến cuối năm 2024, đầu 2025, nhờ phối hợp cùng Tập đoàn VNPT với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, bệnh viện tiến hành chuyển đổi hoàn toàn. Hệ thống máy tính, đường truyền, phần mềm đều được nâng cấp, nhân lực được đào tạo bài bản. Từ đó đến nay, 100% hồ sơ bệnh án đã lưu trữ trên phần mềm, sẵn sàng đồng bộ trên toàn hệ thống.

“Việc số hóa giúp giảm nhiều thời gian ghi chép, hạn chế sai sót, chữ viết rõ ràng, dễ truy xuất. Người bệnh hưởng lợi vì thủ tục nhanh gọn, bác sĩ thuận tiện hơn trong quá trình theo dõi và điều trị. Mong muốn lớn nhất là hồ sơ này được liên thông trên toàn quốc để người dân đi bất kỳ bệnh viện nào cũng đã có tệp hồ sơ bệnh án riêng, không cần làm thủ tục từ đầu”, bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.

Việc áp dụng BAĐT không chỉ đơn giản là thay thế giấy tờ bằng máy móc, mà là một sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý và chăm sóc sức khỏe. Dữ liệu bệnh án được lưu trữ tập trung, giúp bác sĩ truy cập nhanh, dễ dàng so sánh kết quả điều trị qua các lần khám, từ đó nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị. Đối với bệnh nhân, lợi ích dễ thấy nhất là giảm đáng kể thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, không lo thất lạc hồ sơ. Đối với cơ sở y tế, hệ thống này hỗ trợ quản lý báo cáo, thống kê, phân tích tình hình sức khỏe cộng đồng; đồng thời đảm bảo an toàn, minh bạch và bảo mật thông tin.

Giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều trị

Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, đào tạo nhân lực và thực hiện việc chuyển đổi hồ sơ BAĐT. Theo Giám đốc trung tâm, Ths.BS. Phạm Hữu Trí, từ đầu tháng 9/2025, đơn vị bắt đầu vận hành BAĐT, dự kiến đến 30/9 sẽ không còn bệnh án giấy. “Việc số hóa giúp lưu trữ dữ liệu toàn diện, người dân không còn lo hồ sơ cồng kềnh. Quan trọng hơn là khả năng liên thông dữ liệu toàn quốc để người bệnh được phục vụ thuận lợi nhất”, bác sĩ Trí cho biết.

Theo Sở Y tế TP. Huế, lộ trình đặt ra đến cuối tháng 9/2025, 100% bệnh viện công lập trên địa bàn phải hoàn tất việc triển khai BAĐT, đảm bảo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 57 về chuyển đổi số y tế. Trước đó, UBND TP. Huế đã ban hành kế hoạch cụ thể, yêu cầu mỗi đơn vị chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng công nghệ, nhân lực, phần mềm và cơ sở dữ liệu, đảm bảo kết nối liên thông an toàn.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế, nhấn mạnh: “Việc triển khai BAĐT không đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin, mà là bước ngoặt đổi mới toàn diện trong quản lý, KCB và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Giải pháp này góp phần giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều trị, đồng thời tăng cường bảo mật dữ liệu y tế”.

Thực tế kiểm tra tại các bệnh viện và nhiều cơ sở KCB cho thấy, hạ tầng công nghệ đã cơ bản đáp ứng, hệ thống dữ liệu đang được đồng bộ hóa. Đây là nền tảng quan trọng để ngành y tế TP. Huế hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, hiện đại, minh bạch, hướng đến sự hài lòng tối đa của người dân. Việc triển khai thành công BAĐT tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP. Huế là bước đi tiên phong, mở ra giai đoạn mới trong chuyển đổi số y tế trên địa bàn. Khi 100% bệnh viện công lập hoàn tất lộ trình vào tháng 9/2025, TP. Huế sẽ là một trong những địa phương tiên phong trong cả nước xóa bỏ hoàn toàn “bệnh án giấy”, tiến tới xây dựng nền y tế hiện đại, thông minh, vì sức khỏe cộng đồng.