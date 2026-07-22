Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với ASEAN

Trong cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định rằng Trung Quốc luôn đề cao sự bình đẳng của tất cả các quốc gia, đồng thời theo đuổi chính sách láng giềng hữu hảo và hữu nghị với các nước láng giềng.

Ông Vương Nghị lưu ý rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC). Trung Quốc là cường quốc đầu tiên gia nhập hiệp ước này, thúc đẩy các cường quốc khác noi theo và nâng cao đáng kể vị thế quốc tế của ASEAN. Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và việc theo đuổi sự thống nhất và tự cường của hiệp hội.

Bên cạnh đó, ông Vương Nghị cho biết năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc-ASEAN, một năm then chốt kết nối những thành tựu trong quá khứ và hợp tác trong tương lai. Theo ông, thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc đan xen với biến động, nhưng nhìn chung Đông Á vẫn duy trì được sự thịnh vượng và ổn định - một thành quả khó khăn mà tất cả các bên nên trân trọng.

Bộ trưởng Vương khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với ASEAN để làm sâu sắc thêm sự tin cậy đôi bên, tăng cường sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ những lợi ích chung của Trung Quốc và ASEAN, duy trì các quyền và lợi ích hợp pháp của các nước Phương Nam Toàn cầu, và thúc đẩy sự phát triển của một trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn.

Về phần mình, Tổng thư ký Kao Kim Hourn đã đánh giá cao quan hệ ASEAN-Trung Quốc và những thành quả hợp tác thiết thực giữa hai bên, đồng thời cảm ơn Trung Quốc về sự ủng hộ vững chắc đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

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