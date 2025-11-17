Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cảm ơn Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, giao trọng trách người đứng đầu chính quyền tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Thiên Định khẳng định tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện đúng chức trách quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật.

Tiếp tục bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; chủ động sâu sát cơ sở; lắng nghe tiếng nói của người dân; thống nhất ý chí và hành động để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thiết thực, hiệu quả. Trước mắt, tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Ông Phan Thiên Định mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các đoàn thể, và sự ủng hộ, chung sức của Nhân dân toàn tỉnh để cùng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.