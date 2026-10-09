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Bệnh viện Trung ương Huế cập nhật kiến thức lão khoa, nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi

HNN.VN - Sáng 9/10, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Lão khoa TP. Huế tổ chức chương trình đào tạo và sinh hoạt Câu lạc bộ người cao tuổi. Các hoạt động góp phần cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ y tế, đồng thời tăng cường tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn.

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Kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi

Chương trình đào tạo tập trung vào những vấn đề thường gặp và phức tạp trong thực hành lão khoa, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh các bệnh lý mạn tính và tình trạng đa bệnh lý ngày càng đặt ra nhiều thách thức cho công tác điều trị.

Theo đó, các chuyên đề được xây dựng theo hướng tiếp cận toàn diện, cập nhật những vấn đề chuyên môn thiết thực như chiến lược bảo vệ đa cơ quan trong kỷ nguyên tim - thận - chuyển hóa; điều trị suy tim ở người cao tuổi; tăng huyết áp chưa kiểm soát và vai trò của aldosterone; tiếp cận chẩn đoán, điều trị sa sút trí tuệ; lựa chọn thuốc chống đông ở bệnh nhân rung nhĩ cao tuổi.

Bên cạnh đó, chương trình còn đề cập đến quản lý triệu chứng đường tiểu dưới do phì đại lành tính tuyến tiền liệt, dự phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) ở bệnh nhân đái tháo đường và quản lý chóng mặt ở người cao tuổi trong bối cảnh đa bệnh lý.

Thông qua các nội dung đào tạo, đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm thực hành lâm sàng, cập nhật phương pháp chẩn đoán và điều trị, hướng tới lựa chọn giải pháp chăm sóc phù hợp với đặc điểm sức khỏe của từng người bệnh. Đây cũng là cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bệnh mạn tính, hạn chế nguy cơ biến chứng và cải thiện chất lượng điều trị ở nhóm người bệnh cao tuổi.

Song song với hoạt động đào tạo chuyên môn, chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ người cao tuổi do Khoa Nội Tổng hợp - Lão khoa phối hợp với Trung tâm Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện đã thu hút gần 200 người bệnh và thân nhân tham gia. Tại chương trình, người cao tuổi được các bác sĩ, nhân viên y tế thăm khám, đo đường huyết mao mạch, khám mắt và tư vấn sức khỏe. Các hoạt động này giúp người tham gia có thêm thông tin về tình trạng sức khỏe, nâng cao nhận thức trong việc chủ động dự phòng, theo dõi và quản lý các bệnh lý thường gặp; đồng thời góp phần phát hiện những vấn đề sức khỏe cần được quan tâm, theo dõi và điều trị phù hợp.
KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
bệnh việnđào tạongười cao tuổi
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