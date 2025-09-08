  • Huế ngày nay Online
Thực hiện thành công ca ghép tủy Thalassemia thứ 11, nguồn tủy lấy từ mẹ

HNN.VN - Chiều 8/9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi Vũ Quỳnh C. (6 tuổi, Bắc Ninh) – em nhỏ vừa trải qua ca ghép tủy đồng loại chữa bệnh Thalassemia thành công. Đây là ca ghép tủy thalassemia thứ 11 của bệnh viện, đồng thời là ca đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nguồn tủy từ mẹ ruột của bệnh nhân.

 Cháu Vũ Quỳnh C. và bố trong phòng ghép tủy

Trước đó, bé C. được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia khi 6 tháng tuổi. Suốt nhiều năm, em phải truyền máu định kỳ hàng tháng và dùng thuốc thải sắt từ 3 tuổi. Kết quả MRI gan cho thấy có tình trạng ứ sắt trung bình. Khi kiểm tra HLA, bé C. có mức độ phù hợp 11/12 với mẹ, vì vậy gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành ghép tủy, sau khi biết nơi đây đã thực hiện nhiều ca ghép thành công.

Đây là ca ghép đặc biệt bởi hai yếu tố: bất đồng nhóm máu mẹ – con và nguồn tủy lấy từ mẹ ruột. Bệnh nhi có nhóm máu A, trong khi người mẹ mang nhóm máu AB. Thông thường, với những trường hợp bất đồng nhóm máu, các bệnh viện phải gạn tách hồng cầu hoặc dùng thuốc đặc hiệu để xử lý. Tuy nhiên, ê-kíp của Bệnh viện Trung ương Huế đã áp dụng phương pháp mới – dung nạp miễn dịch bằng cách truyền dần nhóm máu của người cho vào cơ thể người nhận với liều tăng dần, kết hợp dịch truyền và thuốc chống dị ứng. Sau 4 ngày, nồng độ kháng thể giảm xuống dưới ngưỡng nguy hiểm, cho phép truyền trực tiếp tế bào gốc mà không cần gạn tách hồng cầu.

Phương pháp này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp bảo tồn tối đa số lượng tế bào gốc cho bệnh nhân. Đây cũng là ca ghép tủy Thalassemia thứ ba tại bệnh viện có bất đồng nhóm máu và là ca đầu tiên trong cả nước dùng nguồn tủy từ mẹ. Theo thống kê y khoa, chỉ khoảng 5% trường hợp con cái có sự phù hợp HLA với cha hoặc mẹ, trong khi con số này ở anh chị em ruột là khoảng 20%.

Ban Giám đốc BVTW Huế tặng hoa và quà chúc mừng gia đình cháu Vũ Quỳnh C. trong ngày xuất viện 

Trong quá trình ghép, bé C. gặp một số biến chứng như xuất huyết bàng quang, phản ứng thải ghép trên da mức độ nhẹ. Tuy nhiên, các dòng tiểu cầu và bạch cầu đã phục hồi sau 20-24 ngày. Đến ngày thứ 28, sức khỏe em ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Thành công này không chỉ mang lại sự sống mới cho bệnh nhi mà còn mở ra hy vọng cho hàng ngàn trẻ em mắc bệnh Thalassemia - căn bệnh di truyền phải truyền máu suốt đời nếu không được điều trị triệt để. Sau ghép tủy, các em có cơ hội phát triển bình thường, không còn phụ thuộc vào truyền máu.

Bệnh viện Trung ương Huế hiện đang tiếp tục mở rộng quy mô điều trị, tiến hành các ca ghép nửa thuận hợp cho những bệnh nhi không có người cho phù hợp hoàn toàn về HLA. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế của bệnh viện là một trong những trung tâm ghép tủy hàng đầu cả nước, đồng thời mở ra nhiều cơ hội chữa trị cho trẻ em không may mắn.

THANH HƯƠNG
