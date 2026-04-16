Cảnh báo mưa lớn cục bộ, mưa đá, gió giật ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Hiện nay (8/5), ở khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và nắng nóng ở Trung Bộ, Đông Nam Bộ

Dự báo khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào. (Ảnh minh họa: Đ.T) 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7/5 đến 8 giờ ngày 8/5 có nơi trên 100mm như các trạm: Mỹ Bằng (Tuyên Quang) 129,2mm, Bất Bạt (thành phố Hà Nội) 128mm, Thanh Thủy (Phú Thọ) 126mm, Đình Cả (Thái Nguyên) 111mm, Phúc Do (Thanh Hóa) 108,2mm, Thanh Mỹ (Nghệ An) 106,6mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 133,6mm,...

Dự báo ngày 8/5, ở khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 70mm.

Chiều tối và đêm 8/5, khu vực tây bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

https://nhandan.vn/canh-bao-mua-lon-cuc-bo-mua-da-gio-giat-o-khu-vuc-bac-bo-va-bac-trung-bo-post960831.html

Theo nhandan.vn
Cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em mùa hè

Đầu tháng 4/2026, một nhóm học sinh lớp 5 ở xã Quảng Điền rủ nhau đi tắm sông. Không may, một em trú tại thôn Mỹ Xá gặp nạn và tử vong do đuối nước. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em khi mùa nắng nóng bắt đầu.

Cảnh báo ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa

Chỉ trong hai tuần gần đây, Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều trường hợp người trẻ mắc ung thư đại trực tràng ở giai đoạn muộn. Đáng lo ngại hơn khi phần lớn bệnh nhân đều chủ quan và thường nhầm lẫn triệu chứng ban đầu với mệt mỏi do áp lực công việc.

