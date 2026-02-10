Nguồn cung dồi dào, giá cả dịp Tết không biến động lớn

Hàng hóa thiết yếu bảo đảm đầy đủ, giá cả không có biến động bất thường, sức mua tăng nhẹ

Cung cầu hàng hóa trở lại nhịp bình thường

Theo tổng hợp từ các địa phương và công tác theo dõi thị trường, trong ngày mùng 4 Tết, tình hình cung cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định. Thị trường không ghi nhận hiện tượng khan hiếm hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu. Hoạt động thương mại tiếp tục khôi phục nhịp sinh hoạt sau những ngày nghỉ đầu năm.

Mùng 4 được xem là ngày đẹp để khai trương, mở hàng. Vì vậy, ngoài các trung tâm thương mại, siêu thị mở cửa xuyên Tết, nhiều cửa hàng đã hoạt động trở lại. Sức mua tăng so với mùng 3, tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng đầu năm không cao, chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thủy hải sản, dịch vụ ăn uống, du lịch, vui chơi giải trí và vận tải hành khách.

Đồng thời, người dân du xuân tại các khu vực tâm linh và điểm vui chơi lớn. Do đó, giá một số dịch vụ như trông giữ xe tự phát, ăn uống và đồ lễ thắp hương tăng nhẹ so với ngày thường do chi phí nhân công dịp Tết tăng. Tuy nhiên, mức tăng mang tính thời điểm, không phổ biến.

So với các ngày 27-29 Tết, giá rau củ, hoa tươi tại chợ không tăng nhiều; một số mặt hàng thịt gia súc, gia cầm giảm nhẹ nhờ nguồn cung tăng trở lại và thời tiết thuận lợi. Hệ thống siêu thị duy trì nguồn hàng phong phú, giá bán ổn định.

Giá xăng dầu, khí hóa lỏng và các sản phẩm năng lượng thiết yếu được bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục, không xảy ra gián đoạn.

Diễn biến tại một số địa phương

Tại Hà Nội, thị trường ngày mùng 4 tiếp tục xu hướng ổn định tại các chợ Thổ Quan, Thái Thịnh, Kim Quan, Định Công, Lĩnh Nam… Hoa tươi phục vụ cúng lễ đầu năm có giá cao hơn 15-30% so với ngày 29 Tết; hoa cúc 12.000-15.000 đồng/bông, hoa hồng 12.000-17.000 đồng/cành.

Thịt lợn dao động 160.000-180.000 đồng/kg, thịt bò thăn 320.000-350.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 30% so với ngày thường. Rau củ, hoa quả cao hơn 15-30% so với ngày 29 Tết. Một số chợ ghi nhận giá thịt bò giảm 5.000 đồng/kg. Các trung tâm thương mại như Aeon Mall, GO hoạt động bình thường.

Tại Hải Phòng, cung cầu không có nhiều biến động. Giá một số mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống tăng nhẹ so với mùng 3. Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa trở lại, không khí mua sắm nhộn nhịp hơn. Giá lương thực, thực phẩm thiết yếu tương đối ổn định.

Tại TP.HCM, tiểu thương bắt đầu bán hàng trở lại. Lượng hàng về các chợ đầu mối đạt 30-60% so với ngày thường. Giá nhiều mặt hàng rau củ, trứng, dưa leo, xoài… giảm và bằng mức ngày thường.

Chợ đầu mối Thủ Đức nhập khoảng 754 tấn/ngày. Dưa leo giảm 2.000 đồng/kg; khổ qua giảm 10.000 đồng/kg; mãng cầu tăng 20.000 đồng/kg do sức mua tăng. Chợ Hóc Môn nhập 817 tấn; giá rau, củ, trái cây giảm về mức ngày thường. Chợ Bình Điền đạt 627 tấn, giá ổn định.

Tại chợ lẻ, giá thịt lợn giảm 5.000 đồng/kg; gà ta giảm 15.000 đồng/kg; thủy hải sản giảm 7.000-10.000 đồng/kg; mực ống giảm khoảng 20.000 đồng/kg.

Đến mùng 4, hoạt động kinh doanh tại Đà Nẵng cơ bản trở lại bình thường. Lotte Mart, Go!, MM Mega Market hoạt động trở lại. Chợ Cồn có 180 hộ bán; Chợ Đống Đa 40 hộ; Chợ Hàn hơn 300 hộ mở bán. Chợ đầu mối Hòa Cường nhập khoảng 60 tấn trái cây, 10 tấn rau củ. Sức mua tăng 15-20% so với mùng 3, giá ổn định.

Tại Huế, nhiều gian hàng chợ mở cửa trở lại. Giá thực phẩm tươi sống giảm so với mùng 3; thực phẩm công nghệ, bánh kẹo, nước giải khát ổn định.

Tại Cần Thơ, mặt bằng giá không có biến động bất thường. Thịt nạc đùi 135.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng); gà ta 145.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng). Một số dịch vụ vui chơi, bia, nước ngọt tăng 10-20% do chi phí nhân công.

Dự báo ngày 21/2 (mùng 5 Tết), Bộ Tài chính nhận định, giá cả không có biến động bất thường do nhu cầu mua sắm đầu năm không cao. Nguồn cung tiếp tục bảo đảm khi nhiều hệ thống siêu thị như Aeon Mall, Mega Market, BRG Mart, Co.opmart, Go!, Circle K… duy trì hoạt động.

Theo quy luật, nhu cầu chủ yếu tập trung vào du xuân, lễ hội. Vì vậy, một số dịch vụ trông giữ xe, ăn uống, đồ lễ có thể tăng nhẹ, song không ảnh hưởng mặt bằng giá chung.

Để bảo đảm ổn định giá trong dịp Tết, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi sát cung cầu, kịp thời xử lý trường hợp tăng giá bất hợp lý, không để xảy ra đầu cơ, găm hàng. Đồng thời, triển khai biện pháp điều hành phù hợp nhằm giữ ổn định thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.