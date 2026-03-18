  • Huế ngày nay Online
Thứ Tư, 18/03/2026 09:00

Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về an toàn giao thông

Giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025 đã lựa chọn và trao 53 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, phản ánh toàn diện thực tiễn, đề xuất giải pháp giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Báo Nhân Dân có tác phẩm “Bài toán hạ tầng và quản trị giao thông số” nhận giải Ba do Ban tổ chức trao. 

Tối 17/3, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp Công ty ô-tô Toyota Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Giải “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” là một trong những kênh quan trọng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông trong nhân dân. Giải thu hút sự quan tâm, tham gia rộng rãi của các ban, bộ, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí cùng đông đảo tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước, với 5 loại hình dự thi gồm: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và ảnh báo chí. 

Ban tổ chức khuyến khích các tác giả tập trung phản ánh việc triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời biểu dương các mô hình, cách làm hiệu quả, phản ánh thực trạng, đấu tranh với các hành vi vi phạm, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Sau gần 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 540 tác phẩm dự thi ở cả 5 loại hình. 

Các tác phẩm dự thi năm nay bám sát tính thời sự, phản ánh đa chiều các vấn đề đặt ra trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, từ hạ tầng, quản lý đến ý thức người tham gia giao thông. Hội đồng giám khảo, gồm các chuyên gia, nhà báo giàu kinh nghiệm, đã làm việc nghiêm túc, khách quan, lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, có chất lượng cao.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 24 giải Khuyến khích.

Trong đó, Báo Nhân Dân có tác phẩm “Bài toán hạ tầng và quản trị giao thông số” gồm 2 kỳ của nhóm tác giả Lê Hồng Vân, Trịnh Mai Anh, Vũ Thùy Linh, Lê Trí Dũng, Bế Kim Cương đoạt giải Ba cuộc thi.

https://nhandan.vn/ton-vinh-cac-tac-pham-bao-chi-xuat-sac-ve-an-toan-giao-thong-post949154.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Tôn vinhtác phẩmbáo chíxuất sắcan toàngiao thông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lợi thế điểm đến an toàn

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 2/2026, Việt Nam đón hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp lượng khách vượt mốc 2 triệu lượt, sau khi đạt 2,45 triệu lượt vào tháng 1/2026 và 2,02 triệu lượt vào tháng 12/2025.

Lợi thế điểm đến an toàn
90 mùa xuân, 90 tác phẩm

Ông chủ Gác Thọ Lộc bảo vậy vì năm 2025 ông cho in đến 3 cuốn sách. Hai tháng trước, Nguyễn Đắc Xuân đã cùng Võ Ca Dao lên kế hoạch ra mắt sách mới tại Câu lạc bộ Sách và văn hóa Huế, nhưng rồi ông phải nằm viện.

90 mùa xuân, 90 tác phẩm
Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử

Sáng 12/3, lãnh đạo Công ty Điện Huế (PC Huế) thông tin, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung và các cấp chính quyền địa phương về đảm bảo cung ứng điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, PC Huế đã chủ động xây dựng phương án, triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục trước, trong thời gian diễn ra bầu cử.

Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử
Giữ gìn địa bàn xanh - sạch - sáng - an toàn

Phát huy phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, những cựu chiến binh (CCB) phường Thuận Hóa đã tích cực tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, phong trào xây dựng địa bàn xanh - sạch - sáng - an toàn ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Giữ gìn địa bàn xanh - sạch - sáng - an toàn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top