Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về an toàn giao thông

Tối 17/3, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp Công ty ô-tô Toyota Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Giải “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” là một trong những kênh quan trọng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông trong nhân dân. Giải thu hút sự quan tâm, tham gia rộng rãi của các ban, bộ, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí cùng đông đảo tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước, với 5 loại hình dự thi gồm: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và ảnh báo chí.

Ban tổ chức khuyến khích các tác giả tập trung phản ánh việc triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời biểu dương các mô hình, cách làm hiệu quả, phản ánh thực trạng, đấu tranh với các hành vi vi phạm, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Sau gần 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 540 tác phẩm dự thi ở cả 5 loại hình.

Các tác phẩm dự thi năm nay bám sát tính thời sự, phản ánh đa chiều các vấn đề đặt ra trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, từ hạ tầng, quản lý đến ý thức người tham gia giao thông. Hội đồng giám khảo, gồm các chuyên gia, nhà báo giàu kinh nghiệm, đã làm việc nghiêm túc, khách quan, lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, có chất lượng cao.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 24 giải Khuyến khích.

Trong đó, Báo Nhân Dân có tác phẩm “Bài toán hạ tầng và quản trị giao thông số” gồm 2 kỳ của nhóm tác giả Lê Hồng Vân, Trịnh Mai Anh, Vũ Thùy Linh, Lê Trí Dũng, Bế Kim Cương đoạt giải Ba cuộc thi.

