Ba cơ sở thuộc Bệnh viện Trung ương Huế sẵn sàng đón bệnh nhân

Công tác tổng dọn vệ sinh tích cực được triển khai từ sáng 28 - 29/10

Ngay khi nước bắt đầu rút, Bệnh viện khẩn trương triển khai tổng dọn vệ sinh toàn khu vực. Hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế cùng lực lượng hỗ trợ thu gom rác thải, lau dọn hành lang, khử khuẩn sàn nhà, trang thiết bị, dụng cụ y tế. Đội kỹ thuật khẩn trương kiểm tra, xử lý hệ thống điện, thoát nước, phun khử khuẩn toàn bệnh viện nhằm phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc BVTW Huế cho biết: “Chúng tôi xác định công tác vệ sinh, khử khuẩn sau lũ là nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ đảm bảo môi trường sạch sẽ mà còn góp phần phòng ngừa dịch bệnh trong cộng đồng. Bệnh viện tiếp tục củng cố phương án hậu cần, dự phòng điện, nước, oxy để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh và cán bộ y tế.”

Đến sáng 29/10, các khuôn viên và khu điều trị tầng 1 của 3 cơ sở, gồm: BVTW Huế, BVTW Huế cơ sở 2 và Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế đã sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường, sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân.

Trong các ngày lũ lớn vừa qua, các bệnh nhân được di chuyển lên tầng cao, thiết bị y tế, hồ sơ bệnh án và thuốc men được kê cao, bảo quản an toàn. Đội kỹ thuật giám sát chặt chẽ hệ thống điện, oxy, nước sinh hoạt để không xảy ra gián đoạn trong điều trị. Hàng trăm y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên hậu cần túc trực 24/24, bám trụ nhiều ngày liền để chăm sóc, cấp cứu và phục vụ bệnh nhân trở lại.