Phường Hóa Châu cứu 4 người dân trôi trong mưa lũ

Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu cùng lực lượng Công an và người dân cứu người bị nước cuốn trong đêm 28/10.

Khoảng 21 giờ 30 tối 28/10, nhận được tin báo của người dân có người đang bị nước cuốn trôi ở tổ dân phố (TDP) Phú Ngạn, Công an phường cùng lực lượng ứng trực tại Đảng ủy phường và người dân đã điều ghe thuyền, cứu được 2 người này.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Thiên (SN 1991) đang đu bám vào cây, còn người đi cùng là anh Trần Hồi (SN1973) đang chới vơi giữa dòng nước. Hai người này trú tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền trong quá trình di chuyển thì bị trôi về Hóa Châu (khoảng cách 1km).

Khi đưa vào trụ sở, anh Thiên còn tỉnh táo, còn anh Hồi đuối sức. Sau khi được chăm sóc, hồi sức tại chỗ, hiện sức khỏe anh H. đã bình ổn, ăn uống và nói chuyện được.

Trước đó, sáng 28/10, lượng lượng làm nhiệm vụ phòng chống bão lụt phường Hóa Châu cũng đã cứu được hai cha con anh Nguyễn Phi Hùng cùng con gái ở ở TDP Phú Ngạn (Hóa Châu) trong khi ra kiểm tra cửa hàng thì bị lật ghe.

Hành động kịp thời, dũng cảm của các lực lượng ứng trực tại Đảng ủy phường Hóa Châu và người dân đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho người gặp nạn trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp.

Hai người dân ở Quảng Điền được chăm sóc, ăn uống tại trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu

Hiện mực nước còn cao, chính quyền địa phương yêu cầu 4 người dân bị đuối nước lưu trú tại trụ sở, tránh việc di chuyển nguy hiểm trong mưa lũ.

Do đặc thù thấp trũng, phường Hóa Châu bị ngập nặng nhiều ngày qua. Ông Trần Ngọc Dương, Bí Thư Đảng ủy phường Hóa Châu cho biết đã lên các phương án hậu cần tại chỗ nhằm phục vụ công tác trực phòng chống lụt bão dài ngày tại trụ sở Đảng ủy phường.

Chính quyền phường Hóa Châu khuyến cáo người dân không nên di chuyển ra ngoài ... khi trời mưa lớn hoặc nước đang dâng cao nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và cộng đồng.