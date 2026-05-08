Học và làm theo Bác từ những điều giản dị

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố phát cơm cho bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn

Cụ thể hóa bằng hành động

Mỗi sáng Chủ nhật, tại đồn Mang Cá (phường Phú Xuân), hình ảnh những người lính tận tay trao từng suất cơm kèm nước uống, món tráng miệng cho bệnh nhân và người lao động nghèo đã trở nên thân thuộc. Mô hình nghĩa tình này được duy trì bền bỉ nhiều năm nay bằng sự chung tay đóng góp, trích từ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố.

Người thắp lên ngọn lửa cho mô hình là Thiếu tá Trương Văn Tài, nhân viên Phòng Tham mưu. Đồng cảm với những hoàn cảnh khốn khó, anh đã tập hợp đồng đội chung chí hướng, tự nguyện bỏ kinh phí cá nhân và vận động các nhà hảo tâm chung tay hành động. Từ năm 2019 đến nay, hàng chục ngàn suất cơm nghĩa tình đã được trao đi, giúp bà con vơi bớt gánh nặng mưu sinh. Vừa giỏi chuyên môn, vừa tận tụy với Nhân dân, anh là minh chứng sống động cho việc học Bác bằng hành động thiết thực, tỏa sáng nét đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân.

Nhiều mô hình sáng tạo khác của LLVT thành phố cũng mang lại hiệu quả an sinh xã hội. Tiêu biểu như mô hình “Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường” của Hội Phụ nữ Bộ CHQS thành phố Huế. Suốt 6 năm qua, Hội đã nhận đỡ đầu em Hồ Thị Nhuận - học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại A Lưới, với mức hỗ trợ từ 500.000 đến 700.000 đồng/tháng đến năm 18 tuổi. Các chị cũng là cầu nối trao kinh phí nuôi dưỡng học tập cho 18 em khác từ nguồn của Bộ Quốc phòng.

Mô hình “Nhà đồng đội” hằng năm đã trích quỹ 80 triệu đồng xây dựng nhà cho quân nhân hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, 3 tổ ấm nghĩa tình đã được bàn giao, giúp các chiến sĩ an tâm công tác. Mỗi độ xuân về, chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo” tại nhiều nơi từ nguồn tăng gia và xã hội hóa lại góp phần thắt chặt tình quân dân cá nước. Song hành với đó, mô hình “Hũ gạo tình thương” của Trung đoàn 6 cũng trích hơn 4 tấn gạo (25 - 30kg/tháng) hỗ trợ kịp thời các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đóng quân.

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố khẳng định: Các mô hình trên không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà đó là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính. Học Bác chính là học cách gần dân, hiểu dân và sẻ chia với Nhân dân từ những điều nhỏ bé, thiết thực nhất. Chính những hạt gạo, tấm bánh được chắt chiu từ tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trên địa bàn đóng quân.

Nhân rộng các điển hình tiên tiến

Không chỉ chuyển biến trong công tác dân vận, việc học và làm theo Bác đã khơi dậy khát khao cống hiến của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các phong trào thi đua: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”; “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” đã nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, hun đúc bản lĩnh người lính. Kết quả, tỷ lệ huấn luyện khá, giỏi hằng năm luôn đạt từ 75% đến 80%, nhiều tập thể được Quân khu IV công nhận là “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Để việc học tập đi vào chiều sâu, Đảng ủy Quân sự thành phố và cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động sát với đặc điểm từng đơn vị. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Minh chứng rõ nét là trung bình hằng năm có trên 95% tổ chức đảng và trên 89% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố cho biết: Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã chủ động lãnh, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, đồng bộ. Từ đó, hình thành được nhận thức sâu sắc, hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét từ "học tập" sang "làm theo" Bác.

Ý thức sâu sắc việc học tập và làm theo Bác là hành trình lâu dài, hằng ngày, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn tự soi, tự sửa, lấy hiệu quả công tác và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Việc chuyển hóa mạnh mẽ từ “nhận thức” sang “hành động tự giác” chính là chìa khóa vàng để giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của quân đội trong tình hình mới.

Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập, làm theo gương Bác; tập trung duy trì vững chắc, phát triển sâu rộng các mô hình nhân văn hiện có; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo.