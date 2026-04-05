Chủ Nhật, 19/04/2026 13:51

Từ buồng lái của cơ trưởng

HNN - Trong thế giới sách phong phú xuất bản ở Việt Nam, hiếm có một tác phẩm kể về nghề phi công, về những chuyến bay hiện thực và gần gũi như “Cơ trưởng từ buồng lái” của Thư Uyển. Xuất bản năm 2022, do NXB Phụ Nữ ấn hành (374 trang), cuốn sách là tập hợp những ghi chép góp nhặt qua hơn 10 năm bay lượn của một phi công.

Nàng công nữ buổi giao thời80 năm mỹ thuật Huế

 Bìa quyển sách “Cơ trưởng từ buồng lái”

Tác giả - một cơ trưởng thực thụ của hãng hàng không Vietnam Airlines - đã dẫn dắt người đọc theo một mạch tự sự rõ ràng về hành trình sự nghiệp: Giai đoạn còn là một học viên được kể lại đầy hồi hộp, trắc trở và những sai sót đáng nhớ (như kiểm tra trước bay hay những “F” cay đắng); giai đoạn làm cơ phó với những công việc tỉ mỉ, nghiêm ngặt, những chuyến bay quốc tế và khoảnh khắc “sải cánh vươn cao”; đến lúc trở thành cơ trưởng - khi phải gánh vác trọng trách của những chuyến bay, đòi hỏi những khả năng chuyên biệt, cái nhìn tổng thể. Đan xen là những trang viết gọn gàng mang giọng châm biếm nhẹ nhàng, mà lại giúp người đọc hiểu thêm những kiến thức hàng không. Cuốn sách vì vậy không khô khan, giữ được sự hài hòa trong nhịp kể chuyện, có sự uyển chuyển trong một giọng văn vừa kỹ thuật vừa cảm xúc. Toàn bộ ảnh minh họa trong sách cũng do chính tác giả chụp từ buồng lái, tăng thêm sự chân thực.

Điều làm nên sự nổi bật trong lối viết chính là sự chân thực không màu mè, viết từ chính điều tác giả đã sống. Thư Uyển không né tránh những mặt tối của nghề phi công: Áp lực của việc đưa ra quyết định trong tích tắc, nỗi cô đơn khi ngồi trong buồng lái đóng kín giữa bầu trời mênh mông, những đêm mất ngủ vì lệch múi giờ, hay quãng thời gian ngành hàng không “không màu” vì đại dịch COVID-19. Anh cũng dành sự chân thực trong những trang viết xúc động dành cho gia đình - những người phải chấp nhận sự vắng mặt trong bao dịp đoàn tụ. Câu viết “Tôi kể, để được yêu và được hiểu” trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, giúp độc giả - đặc biệt là gia đình các phi công - đồng cảm sâu sắc hơn với một nghề nghiệp thường bị nhìn nhận qua lăng kính hào nhoáng.

Về văn phong, Thư Uyển viết bằng ngôn từ giản dị, chân thành, câu văn nhuần nhuyễn, giàu hình ảnh và dí dỏm. Nếu không biết anh ngoài đời thật, chúng ta khó hình dung được đó là văn phong của một kỹ sư bay, đã quen với số liệu và quy trình nghiêm ngặt. Nhiều độc giả bất ngờ vì một phi công lại có ngòi bút sâu sắc và triết lý đến vậy. Đây hẳn là một lời tri ân thầm lặng dành cho đồng nghiệp và một lời mời gọi độc giả “sống” một cuộc đời khác qua từng trang giấy.

“Một chuyến khứ hồi 12 tiếng như vậy sẽ phát thải ra lượng khí độc bằng ba tháng trời đi xe dưới đất. Nghề của tôi là kẻ thù bất cộng đái thiên với khí hậu. Biết vậy mà vẫn tiếp tục trăn trở với chuyện con người phá hoại thiên nhiên, làm tôi thấy mình mắc kẹt giữa một thế lưỡng nan đầy mâu thuẫn. Mâu thuẫn như chính sự tồn tại của loài người chúng ta trên quả đất này vậy”. (tr.226)

Dĩ nhiên, cuốn sách không phải là hoàn hảo. Với người ít quan tâm đến hàng không, một số đoạn kỹ thuật (dù đã được chú giải) có thể hơi dài dòng hoặc mang tính chuyên môn cao. Một vài trang đôi chỗ hơi đột ngột, để lại cảm giác bỏ lửng. Tuy nhiên, những hạn chế nhỏ ấy không làm giảm sức hút tổng thể của một tác phẩm được viết công phu và chuẩn xác.

“Cơ trưởng từ buồng lái” không chỉ là tự truyện của một phi công, mà còn là chìa khóa mở cánh cửa buồng lái - nơi cảm xúc phải nhường chỗ cho lý trí và trách nhiệm tối thượng. Nó mang đến cho độc giả một câu chuyện sâu lắng nhẹ nhàng, cho người đọc một cái nhìn thực tế về nghề nghiệp để thấu hiểu hơn trong cách nhìn nhận con người với những hy sinh thầm lặng.

Bảo Chân
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn hóa trà Việt qua “Chuyện trà”

Trà từ đâu mà có? Có từ khi nào? Vì sao lại gọi là “trà” mà không phải những tên gọi khác? Người Việt thưởng trà ra sao?… Đó là những câu hỏi được đặt ra trong cuốn sách “Chuyện trà - Lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt” (gọi tắt là Chuyện trà) của tác giả Trần Quang Đức. Sách do Nhà Xuất bản Thế Giới và Nhã Nam phát hành, xuất bản lần đầu năm 2022 và tái bản năm 2025.

Văn hóa trà Việt qua “Chuyện trà”
Lặng lẽ những tiệm sách cũ...

Ngày trước, mỗi khi bước vào một tiệm sách cũ, điều đầu tiên mọi người thường thấy là những chồng sách cao hơn đầu người, trang giấy đã mủn theo thời gian, sờn góc. Trong không gian yên tĩnh ấy, người đọc kiên nhẫn lật tìm từng cuốn một như thể đang khám phá một kho tàng nhỏ. Nhưng ngày nay, những không gian như thế ở Huế đang dần biến mất...

Lặng lẽ những tiệm sách cũ
Nàng công nữ buổi giao thời

Làm thế nào một nàng công nữ có thể trở thành nhà nữ quyền số 1 của một đất nước đang chìm trong đêm trường thuộc địa? Làm thế nào để bênh vực nữ quyền, thúc đẩy giáo dục, đề cao tinh thần khai phóng trong một quốc gia có truyền thống hàng ngàn năm Nho giáo trọng nam khinh nữ?

Nàng công nữ buổi giao thời
Cái nôi của những cuốn sách hay

Trong hơn 45 năm hình thành và phát triển, Nhà Xuất bản (NXB) Thuận Hóa đã để lại dấu ấn quan trọng với đủ thể loại sách. Cố nhà báo Hoàng Tùng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng từng cho rằng: “Nhà Xuất bản Thuận Hóa dù là nhà xuất bản địa phương nhưng không phải địa phương - vì Huế là một trung tâm lịch sử văn hóa lâu đời của đất nước và cũng được thế giới biết đến”.

Cái nôi của những cuốn sách hay
Đến Huế tìm sách quý

Cách đây hơn một tháng, một sáng cuối năm tất bật, tôi bất ngờ nhận được cuộc hẹn của anh Nguyễn Anh Tuấn, một nhà nghiên cứu trẻ, đang công tác tại Hội Khoa học lịch sử thành phố Huế.

Đến Huế tìm sách quý

