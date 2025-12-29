Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào thành công tốt đẹp

Đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2030. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Với khẩu hiệu “Nâng cao vai trò lãnh đạo vững mạnh của Đảng, quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững mạnh để tiến lên xã hội chủ nghĩa”, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 73 đồng chí Ủy viên chính thức và 15 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI; Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026-2030; Điều lệ Đảng sửa đổi và Nghị quyết Đại hội Đảng XII.

Các văn kiện được Đại hội thông qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đẩy mạnh một cách toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước Lào, tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân để Lào vững bước tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đáng chú ý, Cương lĩnh Chính trị lần thứ 3 được Đại hội thông qua là văn kiện quan trọng định hướng cơ bản cho việc hoạch định chiến lược và tầm nhìn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; theo đó, mục tiêu đến năm 2055 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) phấn đấu đưa đất nước Lào trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao, tiến gần đến nhóm nước thu nhập cao, có hệ thống chính trị vững mạnh, nền kinh tế hiện đại, đời sống nhân dân ấm no; đồng thời xác định 11 nội dung cơ bản của việc hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X, giai đoạn 2026-2030, Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII đề ra 6 mục tiêu lớn gồm: xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, ổn định, tăng trưởng liên tục từ 6%/năm trở lên; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ hiện đại; cải thiện đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững, phát triển đô thị và nông thôn hài hòa; bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; kết nối khu vực và quốc tế sâu rộng, hiệu quả; quản lý hành chính Nhà nước hiệu quả, chính trị ổn định, xã hội trật tự, công bằng và văn minh.

Cùng ngày, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2030; Đại tướng Vilay Lakhamfong được bầu làm Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII; đồng chí Vanxay Phongsavanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII có 6 Phó Chủ nhiệm.

Cũng tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Lào đã bầu ra 13 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII gồm 11 đồng chí.

Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội đều nhất trí cho rằng đây là một kỳ Đại hội của sự đoàn kết và thống nhất cao; là Đại hội của việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện; là Đại hội của chiến thắng, của việc phát huy ý chí cách mạng và niềm tin vào sự phát triển đi lên của đất nước Lào. Toàn Đảng và toàn dân Lào đều vui mừng, phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Lào, cũng như kiều bào Lào ở nước ngoài, hãy phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, đưa đất nước vững bước tiến lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

https://nhandan.vn/dai-hoi-dang-lan-thu-xii-cua-lao-thanh-cong-tot-dep-post935801.html