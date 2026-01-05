Ra mắt cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử"

Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, một số ban, bộ, ngành Trung ương, cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

Các đại biểu dự Lễ giới thiệu sách.

Cách đây đúng 80 năm, ngày 6/1/1946, toàn thể nhân dân Việt Nam, lần đầu tiên trong lịch sử, không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc đã đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội, đánh dấu sự ra đời của thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, tự do. Sự kiện này đã trở thành một mốc son đặc biệt trong lịch sử lập hiến, lập pháp của dân tộc. Từ dấu mốc lịch sử đó, trải qua 15 nhiệm kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử" là một công trình được biên soạn hết sức công phu, có ý nghĩa chính trị, lịch sử và thực tiễn sâu sắc, đã tái hiện sinh động hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng.

Cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử".

Nội dung cuốn sách gồm hai phần lớn. Phần thứ nhất: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội, đã làm sâu sắc những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và Quốc hội Việt Nam nói chung, công tác bầu cử nói riêng.

Phần thứ hai: 80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026), giới thiệu toàn diện 15 nhiệm kỳ Quốc hội với những điểm nhấn, dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của Quốc hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm cho biết, thời gian qua, nhiều cuốn sách có giá trị về Quốc hội đã được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân, bạn đọc trong và ngoài nước đánh giá cao. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp hoàn thành việc biên soạn, xuất bản nhiều cuốn sách quan trọng, đã ra mắt bạn đọc, như: Quốc hội Việt Nam: 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển; Quốc hội Việt Nam: 80 năm hình thành và phát triển (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia); 50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào-Hợp tác toàn diện và phát triển (1975-2025); Lịch sử Văn phòng Quốc hội…

Cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử" đã tái hiện hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam - hành trình của trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy và khát vọng không ngừng vươn lên, hướng tới mục tiêu phụng sự nhân dân, kiến tạo sự phát triển bền vững của đất nước và tương lai tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

"Với 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri, luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử" là một dấu ấn quan trọng trong quá trình phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan của Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản và biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị của hai cơ quan trong việc tham mưu, tổ chức xuất bản các ấn phẩm quan trọng của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong thời gian tới, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, công tác phối hợp giữa Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần tiếp tục được tăng cường và nâng lên một tầm cao mới để biên tập, xuất bản, tuyên truyền các ấn phẩm lý luận, chính trị, pháp luật có giá trị lý luận và thực tiễn; xuất bản bộ sách Văn kiện Quốc hội toàn tập lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung, hoàn thành vào dịp kỷ niệm 85 năm Quốc hội Việt Nam; thực hiện việc cung cấp sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho đại biểu Quốc hội tại mỗi kỳ họp Quốc hội…

Trao tặng Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp biên soạn, xuất bản cuốn sách.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước"; lãnh đạo Quốc hội trao tặng Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp biên soạn, xuất bản sách thời gian qua.

https://nhandan.vn/ra-mat-cuon-sach-80-nam-quoc-hoi-viet-nam-nhung-dau-an-lich-su-post935059.html?gidzl=J-xYTawtArbDy-jsJwuiNqBrwtzOhIrVMVRgVmoaBruC-UTmNAHoNLkgkoC9etjQ1AZeT6KqQl4OIhScMm