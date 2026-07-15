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Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

HNN.VN - Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng chí Phạm Thị Ái Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố, gồm các Mẹ: Phạm Thị Hư, Đoàn Thị Vấn, Nguyễn Thị Khiết và Trịnh Công Bảy.

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 Tặng quà đến Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

Tham gia cùng đoàn có đại diện Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI).

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phạm Thị Ái Nhi đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trao tặng những phần quà tri ân đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Cùng với đó, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trao tặng mỗi Mẹ một suất quà trị giá 10 triệu đồng, góp phần thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp đối với các gia đình người có công với cách mạng.

Hoạt động là việc làm thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trao 800 suất quà trị giá 400 triệu đồng đến các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn 

Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Quân đội tổ chức thăm hỏi, tặng quà 800 gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, có người bị ảnh hưởng chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5.

Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp Quân đội cho biết, dịp này đơn vị tổ chức trao 800 suất quà với tổng giá trị 400 triệu đồng. Đây là tấm lòng, là trách nhiệm và là tình cảm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ cũng như các doanh nghiệp trong khối Quân đội hướng về cội nguồn. Hy vọng rằng những phần quà nhỏ này sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau, sẻ chia bớt một phần khó khăn và tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng vươn lên trong cuộc sống. Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của chúng tôi.

Dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ quân đội và biên phòng đang hỗ trợ thi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4.  

 Tặng quà cán bộ chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường học tại A Lưới 4

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Luân nhấn mạnh: Trong chuyến công tác lần này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố rất vui mừng khi được đến thăm, động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các cán bộ, chiến sĩ quân đội và biên phòng đang trực tiếp tham gia thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 3. Chúc các cán bộ, chiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe, chân cứng đá mềm, vượt mọi khó khăn để sớm đưa công trình ý nghĩa này hoàn thành đúng tiến độ, mở ra cánh cửa tri thức cho các em học sinh thân yêu.

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 Từ khóa:
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