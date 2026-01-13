Văn hóa và thể thao là linh hồn của sự phát triển

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn (thứ 3, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh như trên tại Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế sáng 13/1. Cùng dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình.

Tập trung xây dựng hồ sơ khoa học Ca Huế trình UNESCO

Tại hội nghị, ngành văn hóa và thể thao đã điểm lại những dấu ấn của năm 2025. Trong đó, tập trung công tác tham mưu, xây dựng và hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Sở đã chủ động rà soát, điều chỉnh, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan, đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và thể thao được thông suốt, hiệu quả.

Bên cạnh làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn và thẩm định các dự án tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn thành phố, đồng thời trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, xếp hạng nhiều di tích có giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu. Trong đó, hai di tích lịch sử quan trọng là Lăng mộ Đặng Văn Hòa và Địa điểm Trạm phẫu thuật Tiền phương đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Nhiều lễ hội truyền thống, làng nghề và loại hình nghệ thuật dân gian tiếp tục được duy trì và phát huy giá trị. Sở đang tích cực xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Ca Huế để đề nghị UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tiếp tục khẳng định vị thế và giá trị toàn cầu của di sản Huế.

Hoạt động triển lãm, bảo tàng và thư viện tiếp tục là điểm sáng trong đời sống văn hóa thành phố. Trong số này đáng chú ý là triển lãm chuyên đề “90 năm dưới cờ Đảng quang vinh”, “Dấu ấn 50 năm - Huế vươn mình vào kỷ nguyên phát triển mới”. Tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh tại Hà Nội.

Bám sát định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, Sở đã từng bước đưa các giá trị di sản trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nổi bật trong năm 2025 là việc tổ chức Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Áo dài Huế”, góp phần tôn vinh giá trị của áo dài truyền thống, khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”.

Năm 2025 có nhiều lễ hội, sự kiện tạo điểm nhấn cho Huế

Sở đang xây dựng kế hoạch xây dựng hồ sơ “Huế - Thành phố sáng tạo về ẩm thực” đề cử tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; đăng ký xây dựng đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030.

Ở lĩnh vực thể thao, thành phố đã đăng cai tổ chức nhiều giải quốc gia, thu hút gần 3.000 VĐV, huấn luyện viên của các tỉnh, thành trên cả nước về tham dự.

Đến nay, các vận động viên tham gia các giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế đạt được 735 huy chương các loại (215 HCV, 188 HCB, 332 HCĐ), trong đó có 69 huy chương quốc tế (26 HCV, 21 HCB, 22HCĐ).

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho hay, trên nền tảng những thành tựu đã đạt được trong năm 2025, ngành văn hóa và thể thao thành phố đặt ra những mục tiêu trọng tâm cho năm 2026. Trong đó, xây dựng hồ sơ từ 15 - 20 di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có di tích cấp quốc gia đặc biệt, cùng với đó triển khai tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị từ 13 - 15 di tích.

Cùng với đó, xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cũng theo ông Hải, ngành hướng đến tổ chức được 400 giải thi đấu thể thao trên địa bàn TP. Huế. Trong đó, 60 đến 70 giải cấp thành phố, 10 đến 15 giải quốc gia, 1 - 2 giải quốc tế…

Chuyển hóa giá trị di sản thành động lực kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành văn hóa và thể thao trong năm 2025.

Nói về năm 2026, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cho rằng đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện chính trị lớn. Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển của đô thị di sản, ngành cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, ngay trong Quý I/2026, toàn ngành phải tập trung tổng lực cho công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đặc biệt là hướng dẫn công tác tuyên truyền cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tổ chức tốt các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân” tạo không khí phấn khởi, ấm áp cho mọi người dân đón Tết theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy.

Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế, gắn với phát triển du lịch bền vững. Tập trung hoàn thiện hồ sơ “Nghệ thuật Ca Huế” trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đẩy mạnh Đề án bảo tồn Tri thức may, mặc Áo dài Huế, đưa áo dài trở thành biểu tượng văn hóa - du lịch.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình tặng bằng khen đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Với phát triển công nghiệp văn hóa, cần xem đây là hướng đi chiến lược để chuyển hóa giá trị di sản thành động lực kinh tế. Tiếp tục phát huy hiệu quả Festival Huế - Festival Bốn mùa; nghiên cứu đầu tư phát triển các show diễn nghệ thuật thực cảnh, không gian sáng tạo cộng đồng, mô hình văn hóa kết hợp du lịch và thương mại hiện đại.

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở, văn hóa du lịch. Đưa các tiêu chí văn hóa, gia đình hạnh phúc, môi trường thân thiện trở thành thước đo chất lượng cuộc sống người dân Huế.

Tập trung tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao TP. Huế lần thứ X - năm 2026, chuẩn bị lực lượng tốt nhất hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Đẩy nhanh tiến độ các thủ tục cho Dự án Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tại Khu E - An Vân Dương để sớm giải quyết bài toán cơ sở vật chất cho vận động viên.

Đôn đốc tiến độ thi công Quảng trường Văn hóa - Thể thao và các thiết chế văn hóa cơ sở, phấn đấu đưa quảng trường vào sử dụng dịp 30/4/2026.

Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Khắc Toàn cũng đề nghị cần phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức, nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ làm công tác văn hóa và thể thao. Xây dựng đội ngũ vừa có tâm, có tầm, có tài, vừa sáng tạo, dấn thân, cống hiến vì sự nghiệp chung. Thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện, khích lệ những tài năng, nhân tố trẻ phát huy tối đa năng lực của mình.