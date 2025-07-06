Vẽ tranh tường nhà hàng độc đáo cùng thương hiệu Bút Thần

Vì sao nên vẽ tranh tường cho nhà hàng?

Một bức tranh tường đẹp mắt không chỉ làm đẹp không gian mà còn tạo điểm nhấn đặc biệt, thu hút ánh nhìn của khách hàng ngay từ lần đầu tiên. Đặc biệt, trong ngành ẩm thực, nơi mà sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc vẽ tranh tường nhà hàng sẽ giúp không gian trở nên độc đáo, giúp nhà hàng nổi bật trong lòng thực khách.

Ngoài ra, mỗi nhà hàng đều có một câu chuyện, một phong cách riêng biệt. Việc lựa chọn vẽ tranh tường theo chủ đề, màu sắc và phong cách phù hợp sẽ giúp thể hiện rõ nét bản sắc của nhà hàng. Từ đó, khách hàng không chỉ đến để thưởng thức món ăn mà còn để trải nghiệm không gian mang đậm dấu ấn thương hiệu.

Bút Thần: Dịch vụ vẽ tranh tường nhà hàng chuyên nghiệp

Bút Thần là thương hiệu chuyên cung cấp dịch vụ vẽ tranh tường nghệ thuật uy tín cho nhiều loại hình không gian như: Nhà ở, quán cà phê, nhà hàng, trường học, văn phòng và cửa hàng. Sự đa dạng về dịch vụ giúp thương hiệu đáp ứng linh hoạt nhu cầu thẩm mỹ của từng khách hàng, từ phong cách hiện đại đến cổ điển, từ nhẹ nhàng đến cá tính.

Với đội ngũ hơn 50 họa sĩ tài năng và nhiều năm kinh nghiệm, Bút Thần đã hoàn thành hàng ngàn công trình vẽ tranh tường tại nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nam Định và nhiều địa phương khác. Mỗi dự án đều được thực hiện tỉ mỉ, đảm bảo chất lượng và tính nghệ thuật, tạo nên dấu ấn riêng cho từng không gian.

Bút Thần mang đến cho khách hàng những bức tranh tường độc đáo, hài hòa với phong cách và kiến trúc của nhà hàng. Với phương châm “Sáng tạo không giới hạn”, thương hiệu luôn lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng để tạo ra tác phẩm phản ánh chân thực cá tính và giá trị thương hiệu, góp phần nâng cao hình ảnh và sức hút của không gian.

Quy trình vẽ tranh tường chất lượng của Bút Thần

Bút Thần áp dụng quy trình vẽ tranh tường chuyên nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công. Quy trình này gồm các bước rõ ràng và chặt chẽ như sau:

● Tiếp nhận yêu cầu và tư vấn: Lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra những gợi ý phù hợp về phong cách, chủ đề và màu sắc của tranh tường.

● Khảo sát công trình và báo giá: Đội ngũ kỹ thuật của Bút Thần sẽ đến tận nơi khảo sát không gian thi công, đo đạc diện tích và đưa ra báo giá chi tiết, rõ ràng.

● Thiết kế và phác thảo: Dựa trên thông tin thu thập được, Bút Thần sẽ lên ý tưởng và phác thảo sơ bộ để khách hàng xem xét và chỉnh sửa nếu cần.

● Thi công tranh tường: Sau khi khách hàng duyệt mẫu, sẽ tiến hành thi công tranh tường với đội ngũ họa sĩ chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

● Nghiệm thu và bàn giao: Sau khi hoàn thiện thì kiểm tra và nghiệm thu công trình, bàn giao và hướng dẫn bảo quản để tranh luôn bền đẹp theo thời gian.

Quy trình chặt chẽ và chuyên nghiệp giúp Bút Thần đảm bảo mỗi tác phẩm đều đạt độ hoàn thiện cao. Nhờ đó, khách hàng luôn nhận được những bức tranh tường bền đẹp, đúng tiến độ và đúng kỳ vọng.

Bảng giá dịch vụ vẽ tranh tường tại Bút Thần 2025

Để khách hàng dễ dàng lựa chọn, Bút Thần cung cấp bảng giá chi phí vẽ tranh tường nhà hàng trọn gói 2025 như sau:

Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá mang tính chất tham khảo, hãy liên hệ trực tiếp cho Bút Thần để nhận báo giá chi tiết hơn.

Bút Thần sử dụng sơn cao cấp như acrylic, sơn dầu, sơn chống thấm để đảm bảo tranh bền màu, không phai theo thời gian. Đây là địa chỉ uy tín sẵn sàng đồng hành, giúp bạn tạo nên không gian ẩm thực ấn tượng và khác biệt. Hãy liên hệ ngay với Bút Thần khi bạn cần vẽ tranh tường nhà hàng hay bất kỳ không gian nào khác qua các phương thức dưới đây.

Thông tin liên hệ

Bút Thần - Vẽ tranh tường nghệ thuật

Trụ sở: Số 33 Ngõ 286 Đường Nguyễn Xiển, Hà Nội

Cơ sở 2: 15 Đ. Tây Hồ, Hà Nội

Cơ sở 3: 109 P. Giáp Nhị, Hà Nội

Cơ sở 4: 6 Ng. 25 P. Bùi Huy Bích, Hà Nội

Cơ sở 5: 50 P.Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Điện thoại: 085.929.8998 - 0966.668.508

Email: butthan.com@gmail.com

Website: https://butthan.com/