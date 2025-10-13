Vẽ tranh di sản Huế bằng phấn bảng

Cô giáo mỹ thuật Lê Thị Lộc Phương có niềm yêu thích vẽ tranh di sản bằng phấn bảng

Sắc màu của phấn

Miết mạnh viên phấn hồng trên bảng, từng cánh hoa ngô đồng dần nở rộ, tỏa sắc rực rỡ sau cánh cổng thành trầm mặc. Ánh mắt cô giáo Lộc Phương dõi theo từng nét phấn, vừa cẩn trọng vừa say sưa, để một “Huế thu nhỏ” hiện ra theo cách rất riêng của mình.

Là giáo viên mỹ thuật, gắn bó với phấn trắng, bảng đen đến nay hơn 20 năm, cô Phương vẫn không ngừng tìm tòi, sáng tạo mỗi ngày để gieo vào lòng học trò tình yêu hội họa.

Năm 2020, khi phong trào vẽ bảng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, cô Phương cũng bắt đầu nhập cuộc. Ban đầu chỉ là những nét trang trí nhỏ trong tiết học. Rồi dần dần những bức vẽ trở nên chỉn chu hơn trong các dịp dự giờ hay lễ tổng kết năm học.

Với cô Phương, phong cảnh Huế đã ăn sâu vào ký ức, chỉ cần cầm phấn là bao kỷ niệm, bao hình ảnh ùa về. Bảng phấn dẫu có giới hạn, không thể sao chép trọn vẹn như trên toan giấy, hay vải lụa, nhưng chính giới hạn ấy lại giúp cô tạo nên bố cục tượng trưng rất riêng. Cô không vẽ nguyên mẫu mà sắp đặt khéo léo để trong không gian nhỏ vẫn có thể kể một câu chuyện lớn về di sản và văn hóa xứ Huế.

“Tranh vẽ bảng không giữ được lâu. Mỗi lần vẽ xong lại phải xóa. Tiếc thì có tiếc, nhưng mỗi lần lau bảng, với mình, cũng là bắt đầu một hành trình sáng tạo khác”, cô Lộc Phương bộc bạch.

Lan tỏa

Trong những giờ học thường ngày, chỉ một vài nét phong cảnh, hay hoa lá điểm xuyến trên góc bảng cũng đủ làm cho lớp học bớt đơn điệu và thu hút học sinh. Còn trong các dịp đặc biệt như tổng kết lớp, họp phụ huynh hay các dịp lễ hội, góc bảng của lớp cô Phương lại trở nên rực rỡ màu sắc. Khi thì rặng tre, trăng rằm và lồng đèn lung linh cho lễ hội Trung thu; cành mai, cành đào vào dịp Tết hay những dòng khẩu hiệu sống động trong buổi sinh hoạt chuyên đề. Học sinh háo hức đứng vây quanh, dõi theo từng nét. “Một chiếc bảng sinh động giúp không khí lớp học bớt căng thẳng, khơi gợi hứng thú nơi học trò, thể hiện sự chỉn chu, tâm huyết của giáo viên với bài giảng”, cô Phương chia sẻ.

Cô Phương cũng cho biết, vẽ bảng ngày càng được nhiều giáo viên áp dụng trong giảng dạy. Học sinh tiểu học chủ yếu tiếp nhận kiến thức bằng trực quan. Càng minh họa nhiều, các em càng dễ hình dung và ghi nhớ điều giáo viên muốn truyền đạt.

Mỗi dịp hè, cô Phương lại mở các lớp dạy vẽ bảng tại nhà. Học viên phần lớn là giáo viên tiểu học, trung học; thỉnh thoảng cũng có những em học sinh đam mê vẽ bảng tìm đến, muốn tự tay trang trí góc học tập của lớp mình. Bên cạnh dạy vẽ bảng trực tiếp, cô Phương còn mở thêm các lớp online, kết nối với giáo viên từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên… Nhóm vẽ bảng do cô sáng lập thu hút gần 8.000 thành viên, trở thành cộng đồng sáng tạo sôi động về vẽ bảng lớp học.

Nói về bí quyết cầm phấn, cô Phương bật mí: “Cái khó nhất khi vẽ bảng chính là lực tay. Hai ngón tay phải đủ mạnh mới có thể đưa nét phấn mịn màng và chắc chắn”.

Ngoài công việc giảng dạy ở trường, cô Lộc Phương còn thử sức trên nhiều chất liệu khác như sơn dầu, acrylic, tranh tường hay vẽ trên áo dài. Dù ở chất liệu nào, phong cảnh Huế cùng thiên nhiên hoa cỏ vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong sáng tạo của cô. Nhiều tác phẩm hội họa của cô được giới thiệu tại các cuộc triển lãm, ghi dấu ấn riêng trong lòng người thưởng lãm.

Thầy Trương Ngọc Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 1 Tứ Hạ nhận xét, cô Lộc Phương là một giáo viên mỹ thuật dày dạn kinh nghiệm. Những bức vẽ bảng của cô luôn khiến lớp học trở nên sinh động và khơi dậy sự hứng khởi, niềm say mê sáng tạo của học sinh. Đặc biệt, cô còn lan tỏa phong trào vẽ bảng đến đồng nghiệp, thể hiện tinh thần đổi mới trong giảng dạy của nhà trường.