Hiểu lịch sử hơn nhờ trải nghiệm

HNN - Gần 200 học sinh trung học phổ thông (THPT) đã có một “tiết học ngoài lớp” ngay trong không gian di tích, nơi kiến thức lịch sử được tiếp cận qua trò chơi, thử thách và trải nghiệm thực tế, sinh động, dễ nhớ hơn.

Tìm mảnh ghép trên "Cửu Đỉnh" trong trò chơi vận động của chương trình "Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng" 

Tại di tích Cơ Mật Viện - Tam Tòa, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp với Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT Nguyễn Huệ vừa tổ chức chương trình giáo dục di sản với chủ đề “Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng”.

Không gian di tích được biến thành lớp học mở, nơi gần 200 học sinh khối 11 trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm. Thay vì nghe giảng một chiều, các em được nhập vai, vận động, giải mã thử thách để tiếp cận kiến thức lịch sử.

Nổi bật là trò chơi “Chấn hưng đất nước”, tái hiện những nội dung cải cách của Minh Mạng thông qua chuỗi nhiệm vụ liên hoàn như giải mật thư, xử lý tình huống, phối hợp nhóm. Qua đó, các em hiểu rõ hơn về tổ chức bộ máy nhà nước và những thay đổi hành chính dưới Triều Nguyễn.

Không khí sôi nổi lan tỏa suốt chương trình. Nhiều học sinh cho biết cách học này giúp “nhớ lâu, hiểu sâu” hơn so với việc chỉ học lý thuyết trên lớp.

Song song đó, phần thi “Rung chuông tri thức - Nhà cải cách kiệt xuất” đưa ra các câu hỏi liên môn, đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức lịch sử, địa lý, văn hóa. Nhờ vậy, bức tranh về Triều Nguyễn và công cuộc cải cách của Vua Minh Mạng dần hiện lên rõ nét, có hệ thống.

Lê Hồ Khánh Quỳnh (lớp 11A8, Trường THPT Hai Bà Trưng) chia sẻ, em khá  ấn tượng với các cải cách của Vua Minh Mạng, đặc biệt trong lĩnh vực hành chính. “Tham gia chương trình, em thấy lịch sử hấp dẫn hơn nhiều và mong có thêm những hoạt động trải nghiệm tương tự”, Quỳnh nói.

Theo cô Trần Thị Thu Hằng, giáo viên dạy lịch sử Trường THPT Nguyễn Huệ, giáo dục di sản là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc. Đây cũng là cơ hội để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, đưa bài giảng ra khỏi lớp học, gắn với thực tiễn.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, chương trình giáo dục di sản đã phát triển cả về quy mô lẫn chiều sâu. Từ những hoạt động ban đầu còn đơn lẻ, đến nay đã hình thành hệ thống 25 chủ đề, phù hợp với từng cấp học.

Bên cạnh “Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng” dành cho học sinh THPT, chương trình “Hạo khí Cần Vương” dành cho học sinh THCS, nhiều nội dung, kỹ năng cũng được “lồng ghép” giúp các em vừa được học lịch sử, vừa tiếp cận kiến thức đời sống và kỹ năng thực tiễn như tìm hiểu cây trồng trong Đại Nội, quy trình chăm sóc cây xanh xưa và nay hay các hoạt động sáng tạo: Tô màu di sản, trò chơi trí nhớ nghệ thuật, thiết kế mô hình 3D… Những hoạt động này góp phần làm bài học sinh động hơn.

Chuyển đổi số trong giáo dục di sản được Trung tâm chú trọng với việc xây dựng kho học liệu số, video, hình ảnh 3D và mô hình “tham quan bảo tàng ảo”, giúp học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu di sản văn hóa Huế.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai, các chương trình sẽ không chỉ do Trung tâm thực hiện mà còn có sự chung tay của nhiều lĩnh vực.

Đó có thể là các chuyên gia ẩm thực giới thiệu về ẩm thực cung đình, các nhà thiết kế áo dài “mở cửa” showroom để học sinh tìm hiểu lịch sử và quy trình may áo dài, hay các nghệ nhân truyền thống chia sẻ nghề. Những trải nghiệm này sẽ góp phần hình thành nhận thức toàn diện về di sản trong đời sống.

“Chúng tôi mong muốn giáo dục di sản không chỉ là câu chuyện riêng của Huế mà là câu chuyện của cả quốc gia. Từ đó, tác động đến nhận thức, hành vi và lối sống của thế hệ trẻ, giúp các em hình thành nhân cách và tình yêu cái đẹp từ di sản”, ông Trung nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Liên Minh
