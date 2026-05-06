Vòng 1 lượt về Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026

CLB Bóng đá Huế khởi đầu lượt về bằng chiến thắng “3 sao”

ClockThứ Tư, 06/05/2026 19:22
HNN.VN - Chiến thắng tưng bừng trước CLB Trẻ SHB Đà Nẵng trên sân Tự Do chiều 6/5 đã tạo đà thuận lợi cho hành trình tranh suất vào chung kết của CLB Bóng đá Huế, đồng thời xốc lại niềm tin nơi người hâm mộ Cố đô.

Kinh nghiệm đối đầu sức trẻ

 Đội chủ sân Tự Do có khởi đầu khá tưng bừng ở lượt về. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Trái ngược dự đoán, chính CLB Trẻ SHB Đà Nẵng mới là đội ép sân ngay từ những phút đầu hiệp 1. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, các học trò HLV Lê Chí Nguyện đã cho thấy kinh nghiệm, bản lĩnh của một đội bóng từng nhiều năm chinh chiến ở sân chơi chuyên nghiệp.

Bên cạnh khả năng kiểm soát chặt khu vực trung lộ, các chân sút áo trắng liên tục có những cú xẻ nách, chồng biên nguy hiểm gây nhiễu loạn hàng thủ, khiến đối phương phải nhanh chóng co cụm bên phần sân nhà.

Đến phút 13, trong thế trận đôi công khá hấp dẫn, tận dụng cơ hội, CLB Bóng đá Huế đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thua tương đối sớm khiến đội bóng sông Hàn nôn nóng dâng cao. Và rồi một lần nữa, đội chủ sân Tự Do cho thấy độ “già rơ” của mình khi nâng cách biệt lên 2-0 sau một tình huống tấn công nguy hiểm ở phút 37.

Với tỷ lệ kiểm soát bóng 57%, CLB Trẻ SHB Đà Nẵng vẫn là đội ép sân ở những phút còn lại của hiệp 1. Tuy nhiên, áp lực mà họ đem lại chưa đủ sức xuyên phá hàng phòng ngự của đội bóng Cố đô.

Dẫn trước với cách biệt khá an toàn, sang hiệp 2, CLB Bóng đá Huế chủ động nhường thế trận. Họ ít hơn những pha tấn công biên, nhưng bù lại, vẫn luôn giữ chắc khu vực trung lộ.

Cũng trong khoảng thời gian này, lối chơi thực dụng của CLB Bóng đá Huế càng thể hiện rõ. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng của các chân sút trẻ Đà Nẵng trong hiệp 2 lên đến 67%, nhưng với khả năng bọc lót cùng sự tập trung cao độ ở hàng thủ, đội chủ sân Tự Do vẫn đứng vững trước sức ép nghẹt thở với 42 đợt tấn công nguy hiểm của đối phương.

Không chỉ bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số, đến phút 84, CLB Trẻ SHB Đà Nẵng tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ 3 sau pha dàn xếp tấn công của các học trò HLV Lê Chí Nguyện. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

HÀN ĐĂNG
