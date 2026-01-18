Bồi đắp niềm tự hào từ bài học lịch sử

Việc tổ chức học lịch sử ngay tại di tích mang nhiều ý nghĩa

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, học sinh Trường THCS Phú Thuận đã có buổi tham quan, tìm hiểu về chặng đường đấu tranh cách mạng và ngày giải phóng quê hương. Nhiều học sinh dừng lại khá lâu trước hình ảnh lá cờ giải phóng tung bay trên cột cờ Phu Văn Lâu sáng 26/3/1975, hay không khí mừng chiến thắng tại Ngọ Môn. Những tư liệu về quá trình chuẩn bị chiến dịch giải phóng Trị Thiên - Huế cũng giúp các em hình dung rõ hơn về những ngày tháng quyết liệt ấy. Từ đó, lịch sử trở nên gần gũi hơn, khơi dậy sự hiểu biết và niềm tự hào về quê hương.

Em Ngô Thảo Vân, học sinh Trường THCS Phú Thuận chia sẻ: “Em rất vui và xúc động khi được tham quan Bảo tàng, nghe thêm nhiều câu chuyện về lịch sử của quê hương. Qua đó, em hiểu hơn rằng, để có được cuộc sống hòa bình hôm nay phải đánh đổi bằng sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước”.

Cùng chung cảm nhận, em Phan Ngọc Thiên Vũ bày tỏ: “Điều làm em ấn tượng nhất là những câu chuyện về ngày giải phóng Huế và tinh thần đấu tranh kiên cường của cha ông. Khi nghe kể lại, em càng tự hào về quê hương và trân trọng hơn những giá trị lịch sử mà thế hệ trước đã gìn giữ”.

Nếu như ở bảo tàng, lịch sử được cảm nhận qua hình ảnh, hiện vật và những câu chuyện giàu cảm xúc, thì tại di tích Lao Thừa Phủ, bài học ấy tiếp tục được mở ra trong một không gian thực tế. Ngay tại nơi còn in đậm dấu ấn thời gian, học sinh được nghe giới thiệu về một địa chỉ lịch sử gắn với những năm tháng đấu tranh gian khó của dân tộc. Việc đưa bài học ra khỏi lớp học, gắn với không gian thực tế đã giúp lịch sử trở nên gần gũi, dễ hình dung hơn với các em.

Em Dương Tuấn Khang, học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết: “Khi được học lịch sử ngay tại di tích Lao Thừa Phủ, em thấy buổi học rất khác so với trên lớp. Em được trực tiếp nghe kể và tìm hiểu ngay tại nơi gắn với lịch sử nên cảm thấy bài học gần gũi, dễ nhớ hơn”.

Theo thầy Ngô Hoàng Long, giáo viên Trường THPT Hai Bà Trưng, việc tổ chức lớp học lịch sử ngay tại di tích mang nhiều ý nghĩa. “Khi được trực tiếp đến di tích, học sinh dễ cảm nhận hơn về không gian lịch sử, từ đó tiếp nhận bài học một cách sinh động và sâu sắc hơn. Qua những buổi học như thế này, chúng tôi mong các em hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, biết trân trọng hòa bình hôm nay và thêm yêu quê hương mình”, thầy Long nói.

Từ bảo tàng đến di tích, mỗi hoạt động trải nghiệm đều góp phần làm cho lịch sử trở nên gần hơn với học sinh.Không cần những cách truyền đạt cầu kỳ, chỉ từ những câu chuyện thật, hiện vật thật và không gian lịch sử đã đủ chạm đến cảm xúc. Và chính từ những giờ học như thế, niềm tự hào về vùng đất Huế, sự trân trọng đối với lịch sử cùng ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ được bồi đắp từng ngày.