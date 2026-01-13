  • Huế ngày nay Online
“Thợ xây áo lính” trong “Chiến dịch Quang Trung”

HNN - Hơn một tháng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Khe Tre đã trở thành quãng thời gian đặc biệt, để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc đối với Hạ sĩ Hoàng Ngọc Anh, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6.

 Hạ sĩ Hoàng Ngọc Anh đang xây nhà cho các hộ dân ở xã Khe Tre

Trong những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm và sát cánh với Nhân dân vùng lũ để dựng xây lại những mái ấm bị tàn phá, hình ảnh người lính Cụ Hồ hiện lên thật gần gũi, ấm áp và đầy trách nhiệm. Trên công trường xây dựng nhà ở cho bà con, Hạ sĩ Hoàng Ngọc Anh được đồng đội và Nhân dân trìu mến gọi bằng cái tên giản dị mà thân thương “thợ xây áo lính”.

Là một trong hơn 70 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 6 tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, Hạ sĩ Hoàng Ngọc Anh không giấu được niềm tự hào khi được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc giúp Nhân dân ổn định cuộc sống sau thiên tai. Với kiến thức và kinh nghiệm về xây dựng, Ngọc Anh là một trong số ít người có thể đảm nhiệm những công việc đòi hỏi kỹ thuật trên công trường. Từ trộn bê tông, xây tường, ốp gạch đến hoàn thiện các hạng mục, ở đâu cũng thấy dáng người lính trẻ cần mẫn, trách nhiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng đội và hướng dẫn bà con.

Ngọc Anh tâm sự: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp không ít khó khăn, nhất là do thời tiết không thuận lợi và khối lượng công việc nhiều. Tuy nhiên, 100% cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm cao, đồng lòng vượt qua mọi trở ngại. Hơn một tháng được sống, làm việc cùng bà con, tôi cảm nhận rất rõ tình cảm ấm áp, sự quan tâm, động viên chân thành mà Nhân dân dành cho chúng tôi. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực để tôi và đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đợt công tác này, tôi cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong suy nghĩ và hành động, sẵn sàng cống hiến sức trẻ của mình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”.

Sau hơn một tháng bám sát công trường, sát cánh cùng bà con, những ngôi nhà mới lần lượt được dựng lên từ bàn tay, khối óc và mồ hôi của người lính. Bà Nguyễn Thị Khuyên, một trong những hộ dân được hỗ trợ xây nhà tại xã Khe Tre chia sẻ: “Các chú bộ đội làm việc rất nhiệt tình, không quản nắng mưa hay vất vả. Từng viên gạch, từng công việc nhỏ đều được các chú làm cẩn thận, tỉ mỉ. Bà con chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành gửi đến các chú”.

Thiếu tá Mai Cao Nguyên, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cho biết, tham gia Chiến dịch Quang Trung hỗ trợ người dân xã Khe Tre xây dựng lại nhà ở là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Dù còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, Hạ sĩ Hoàng Ngọc Anh là cá nhân tiêu biểu, có kiến thức về xây dựng, gương mẫu đi đầu, trực tiếp thi công và hướng dẫn đồng đội, góp phần quan trọng vào kết quả chung, được Nhân dân và đồng đội tin tưởng, quý mến.

Chiến dịch Quang Trung đã khép lại, nhưng những giá trị để lại vẫn còn sâu đậm. Không chỉ là kết quả về ngày công, tiến độ hay số lượng nhà vượt kế hoạch, mà quan trọng hơn là ý nghĩa nhân văn từ chủ trương đúng đắn, kịp thời chăm lo đời sống Nhân dân. Trên mảnh đất Khe Tre, tình quân dân ngày càng bền chặt, niềm tin của Nhân dân vào Quân đội tiếp tục được củng cố. Những ngôi nhà do các “thợ xây áo lính” dựng xây đã trở thành điểm tựa giúp bà con vững vàng vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống ổn định, an yên hơn.

Bài, ảnh: QUANG ĐẠO
