Tưởng niệm 233 năm ngày Hoàng đế Quang Trung băng hà

Tại khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế.

Theo sử sách, cuối năm 1788, Nguyễn Huệ chọn khu vực núi Bân ở phía Nam kinh thành Phú Xuân (Huế) làm lễ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung trước khi hành quân thần tốc ra Bắc đánh tan quân xâm lược nhà Thanh vào dịp Tết Kỷ Dậu 1789. Với lối đánh tiến công thần tốc, bất ngờ, táo bạo, vua Quang Trung lãnh đạo đại phá quân Thanh, giữ vững nền độc lập và chủ quyền quốc gia.

Suốt hơn 10 năm (từ năm 1789 đến năm 1801), Phú Xuân là Kinh đô của nước Đại Việt thời Tây Sơn và là trung tâm chính trị, nơi hội tụ nhân tài, vật lực và tinh hoa của cả đất nước. Phú Xuân - Thuận Hóa xưa (TP. Huế ngày nay) là vùng đất gắn liền với triều đại Tây Sơn.

Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ được xây dựng cạnh địa điểm núi Bân lịch sử thể hiện lòng tôn kính và tri ân của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP. Huế đối với Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Những năm qua, thành phố luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa quý báu của phong trào Tây Sơn và của vị minh quân Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung, người lãnh đạo phong trào Tây Sơn đánh tan quân xâm lược, lập nên những chiến công hiển hách trong lịch sử dân tộc. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân phường An Cựu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.